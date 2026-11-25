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В ЦБ рассказали, чем опаснее снижение ключевой ставки для экономики
В ЦБ рассказали, чем опаснее снижение ключевой ставки для экономики - 25.11.2026, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали, чем опаснее снижение ключевой ставки для экономики
Снижение ключевой ставки Банка России слишком рано опаснее для российской экономики, чем ее удержание на высоком уровне, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T20:05+0300
2026-11-25T20:05+0300
2026-11-25T20:05+0300
банки
финансы
алексей заботкин
банк россии
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки Банка России слишком рано опаснее для российской экономики, чем ее удержание на высоком уровне, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в эфире шоу об инвестициях и экономике "Деньги не спят".
Отвечая на вопрос, что сегодня опаснее для экономики – слишком долго держать ключевую ставку высокой или слишком рано ее снизить, Заботкин сказал: "Слишком рано ее снизить, потому что потом ее надо будет держать очень долго высокой".
Также он заметил, что Банк России собирается добиться инфляции в 4% в 2027 году.
В октябре ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых и допустил тогда, что она останется неизменной и по итогам декабрьского заседания.
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банки, финансы, алексей заботкин, банк россии
Банки, Финансы, Алексей Заботкин, Банк России
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки Банка России слишком рано опаснее для российской экономики, чем ее удержание на высоком уровне, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в эфире шоу об инвестициях и экономике "Деньги не спят".
Отвечая на вопрос, что сегодня опаснее для экономики – слишком долго держать ключевую ставку высокой или слишком рано ее снизить, Заботкин сказал: "Слишком рано ее снизить, потому что потом ее надо будет держать очень долго высокой".
Также он заметил, что Банк России собирается добиться инфляции в 4% в 2027 году.
В октябре ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых и допустил тогда, что она останется неизменной и по итогам декабрьского заседания.