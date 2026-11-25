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В ЦБ рассказали, чем опаснее снижение ключевой ставки для экономики

В ЦБ рассказали, чем опаснее снижение ключевой ставки для экономики - 25.11.2026, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали, чем опаснее снижение ключевой ставки для экономики

Снижение ключевой ставки Банка России слишком рано опаснее для российской экономики, чем ее удержание на высоком уровне, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T20:05+0300

2026-11-25T20:05+0300

2026-11-25T20:05+0300

банки

финансы

алексей заботкин

банк россии

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки Банка России слишком рано опаснее для российской экономики, чем ее удержание на высоком уровне, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в эфире шоу об инвестициях и экономике "Деньги не спят". Отвечая на вопрос, что сегодня опаснее для экономики – слишком долго держать ключевую ставку высокой или слишком рано ее снизить, Заботкин сказал: "Слишком рано ее снизить, потому что потом ее надо будет держать очень долго высокой". Также он заметил, что Банк России собирается добиться инфляции в 4% в 2027 году. В октябре ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых и допустил тогда, что она останется неизменной и по итогам декабрьского заседания.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, алексей заботкин, банк россии