https://1prime.ru/20261125/tsena-875517816.html

Биржевая цена палладия опустилась ниже 850 долларов за тройскую унцию

Биржевая цена палладия опустилась ниже 850 долларов за тройскую унцию - 25.11.2026, ПРАЙМ

Биржевая цена палладия опустилась ниже 850 долларов за тройскую унцию

Биржевая цена на палладий снижается в среду, показатель впервые с августа позапрошлого года оказался ниже 850 долларов за тройскую унцию, следует из данных... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T08:05+0300

2026-11-25T08:05+0300

2026-11-25T08:05+0300

рынок

торги

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875517816.jpg?1795583126

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена на палладий снижается в среду, показатель впервые с августа позапрошлого года оказался ниже 850 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 7.41 мск цена декабрьского фьючерса на палладий опускается на 0,82% относительно предыдущего закрытия, до 850,5 доллара за тройскую унцию. А ранее в ходе торгов среды показатель опускался ниже отметки в 850 долларов - впервые с 7 августа 2024 года. С начала ноября палладий подешевел на 13,7%, а с начала недели его цена опустилась на 4,8%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги