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Биржевая цена палладия опустилась ниже 850 долларов за тройскую унцию
Биржевая цена палладия опустилась ниже 850 долларов за тройскую унцию - 25.11.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена палладия опустилась ниже 850 долларов за тройскую унцию
Биржевая цена на палладий снижается в среду, показатель впервые с августа позапрошлого года оказался ниже 850 долларов за тройскую унцию, следует из данных... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T08:05+0300
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2026-11-25T08:05+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена на палладий снижается в среду, показатель впервые с августа позапрошлого года оказался ниже 850 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.41 мск цена декабрьского фьючерса на палладий опускается на 0,82% относительно предыдущего закрытия, до 850,5 доллара за тройскую унцию. А ранее в ходе торгов среды показатель опускался ниже отметки в 850 долларов - впервые с 7 августа 2024 года.
С начала ноября палладий подешевел на 13,7%, а с начала недели его цена опустилась на 4,8%.
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рынок, торги
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена на палладий снижается в среду, показатель впервые с августа позапрошлого года оказался ниже 850 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.41 мск цена декабрьского фьючерса на палладий опускается на 0,82% относительно предыдущего закрытия, до 850,5 доллара за тройскую унцию. А ранее в ходе торгов среды показатель опускался ниже отметки в 850 долларов - впервые с 7 августа 2024 года.
С начала ноября палладий подешевел на 13,7%, а с начала недели его цена опустилась на 4,8%.