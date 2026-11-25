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Биржевая цена серебра в мире упала ниже 40 долларов за тройскую унцию

Биржевая цена серебра в мире упала ниже 40 долларов за тройскую унцию - 25.11.2026, ПРАЙМ

Биржевая цена серебра в мире упала ниже 40 долларов за тройскую унцию

Биржевая цена на серебро падает на 2%, показатель впервые с лета прошлого года опустился ниже 40 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:21+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро падает на 2%, показатель впервые с лета прошлого года опустился ниже 40 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 9.00 мск цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex падает на 2,06% относительно предыдущего закрытия - до 39,94 доллара за тройскую унцию. Показатель опустился ниже 40 долларов впервые с 29 августа прошлого года.

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