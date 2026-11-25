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Цена на золото опустилась ниже 3500 долларов за тройскую унцию
Цена на золото опустилась ниже 3500 долларов за тройскую унцию - 25.11.2026, ПРАЙМ
Цена на золото опустилась ниже 3500 долларов за тройскую унцию
Биржевая цена на золото снижается на 2%, показатель впервые с августа прошлого года опустился ниже 3500 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T15:21+0300
2026-11-25T15:21+0300
2026-11-25T15:21+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото снижается на 2%, показатель впервые с августа прошлого года опустился ниже 3500 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.01 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 72,2 доллара, или на 2,03% - до 3489,7 доллара за тройскую унцию. Показатель опустился ниже 3500 долларов впервые с 29 августа 2025 года.
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рынок, торги, comex
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото снижается на 2%, показатель впервые с августа прошлого года опустился ниже 3500 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.01 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 72,2 доллара, или на 2,03% - до 3489,7 доллара за тройскую унцию. Показатель опустился ниже 3500 долларов впервые с 29 августа 2025 года.