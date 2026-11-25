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ЦСР и РПЦ создадут каталог монастырской кухни в 2027 году

ЦСР и РПЦ создадут каталог монастырской кухни в 2027 году - 25.11.2026, ПРАЙМ

ЦСР и РПЦ создадут каталог монастырской кухни в 2027 году

Центр стратегических разработок (ЦСР) и комиссия Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь планируют создать каталог... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:09+0300

2026-11-25T13:09+0300

2026-11-25T13:09+0300

бизнес

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цср

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Центр стратегических разработок (ЦСР) и комиссия Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь планируют создать каталог монастырской кухни в 2027 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра. "Центр стратегических разработок и комиссия Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь планируют создать каталог монастырской кухни. Проект поможет познакомить путешественников с гастрономическими традициями, которые сохраняются в российских монастырях. Новое направление сотрудничества включено в планы совместной работы на 2027 год", - рассказали в Центре. Генеральный директор ЦСР Павел Смелов отметил, что поможет познакомить путешественников с гастрономическими традициями, которые сохраняются в российских монастырях. "Например, сейчас рассматривается возможность организации дегустации монастырской кухни во время проведения Международного туристического форума "Путешествуй!" в июне 2027 года на ВДНХ", - отметил он. Кроме того, ЦСР планирует провести сессию с участием представителей различных конфессий, регионов и туристического бизнеса. Главной темой мероприятия станет обсуждение развития поездок к духовным центрам, доступности инфраструктуры и бережного отношения к наследию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, цср