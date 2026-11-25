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ЦСР и РПЦ создадут каталог монастырской кухни в 2027 году
ЦСР и РПЦ создадут каталог монастырской кухни в 2027 году - 25.11.2026, ПРАЙМ
ЦСР и РПЦ создадут каталог монастырской кухни в 2027 году
Центр стратегических разработок (ЦСР) и комиссия Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь планируют создать каталог... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T13:09+0300
2026-11-25T13:09+0300
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бизнес
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цср
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Центр стратегических разработок (ЦСР) и комиссия Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь планируют создать каталог монастырской кухни в 2027 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра.
"Центр стратегических разработок и комиссия Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь планируют создать каталог монастырской кухни. Проект поможет познакомить путешественников с гастрономическими традициями, которые сохраняются в российских монастырях. Новое направление сотрудничества включено в планы совместной работы на 2027 год", - рассказали в Центре.
Генеральный директор ЦСР Павел Смелов отметил, что поможет познакомить путешественников с гастрономическими традициями, которые сохраняются в российских монастырях.
"Например, сейчас рассматривается возможность организации дегустации монастырской кухни во время проведения Международного туристического форума "Путешествуй!" в июне 2027 года на ВДНХ", - отметил он.
Кроме того, ЦСР планирует провести сессию с участием представителей различных конфессий, регионов и туристического бизнеса. Главной темой мероприятия станет обсуждение развития поездок к духовным центрам, доступности инфраструктуры и бережного отношения к наследию.
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бизнес, россия, цср
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Центр стратегических разработок (ЦСР) и комиссия Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь планируют создать каталог монастырской кухни в 2027 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра.
"Центр стратегических разработок и комиссия Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь планируют создать каталог монастырской кухни. Проект поможет познакомить путешественников с гастрономическими традициями, которые сохраняются в российских монастырях. Новое направление сотрудничества включено в планы совместной работы на 2027 год", - рассказали в Центре.
Генеральный директор ЦСР Павел Смелов отметил, что поможет познакомить путешественников с гастрономическими традициями, которые сохраняются в российских монастырях.
"Например, сейчас рассматривается возможность организации дегустации монастырской кухни во время проведения Международного туристического форума "Путешествуй!" в июне 2027 года на ВДНХ", - отметил он.
Кроме того, ЦСР планирует провести сессию с участием представителей различных конфессий, регионов и туристического бизнеса. Главной темой мероприятия станет обсуждение развития поездок к духовным центрам, доступности инфраструктуры и бережного отношения к наследию.