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В ЦСР рассказали о росте экспорта удобрений и цветных металлов из России

В ЦСР рассказали о росте экспорта удобрений и цветных металлов из России - 25.11.2026, ПРАЙМ

В ЦСР рассказали о росте экспорта удобрений и цветных металлов из России

Экспорт удобрений и цветных металлов из России в последние годы растет быстрее ожиданий, а через десять лет он увеличится в полтора раза по сравнению с текущим... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:12+0300

2026-11-25T15:12+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Экспорт удобрений и цветных металлов из России в последние годы растет быстрее ожиданий, а через десять лет он увеличится в полтора раза по сравнению с текущим уровнем, рассказала РИА Новости первый заместитель генерального директора ЦСР, председатель Общественного совета при Минтрансе России Татьяна Горовая. "К 2036 году российский экспорт удобрений может вырасти почти на 50% по сравнению с 2025 годом. Сопоставимого прироста ЦСР ожидает и по цветным металлам", - сказала она. В ЦСР отмечают, что экспорт удобрений уже растет быстрее ожиданий. По итогам 2025 года их поставки увеличились на 5,4 миллиона тонн при прогнозе в 3,6 миллиона тонн. "Через северо-западное направление растут отгрузки в Бразилию и Индию. По оценке ЦСР, Бразилия останется стабильным покупателем российских удобрений, даже с учетом ее планов развивать собственное производство. Возможности для наращивания поставок есть также в Аргентине, Мексике и Колумбии", - пояснила эксперт. В металлургии наиболее заметный рост ожидается в сегменте цветных металлов. "Уже к 2030 году их экспорт из России может увеличиться на 15% относительно 2026 года. В частности, спрос на медь поддерживают производство электромобилей, строительство центров обработки данных и развитие возобновляемой энергетики", - объясняют в ЦСР. При этом эксперты признают, что основным рынком для российских поставщиков остается Китай, где медь перерабатывают в том числе для дальнейшего экспорта. Перспективы черных металлов скромнее. До 2030 года ЦСР не ожидает увеличения поставок, а последующее восстановление будет зависеть от темпов промышленного производства и строительства. Кроме того, Китай и Индия остаются крупными покупателями нефти, в том числе российской. Для сжиженного природного газа перспективным направлением Горовая назвала Южную и Юго-Восточную Азию, на которые к 2050 году может прийтись около 40% мирового импорта СПГ. Дополнительный спрос формирует судоходство. По прогнозу Shell, потребление СПГ в качестве судового топлива может увеличиться с 4 миллионов тонн в 2025 году до 27 миллионов тонн в 2035 году.

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россия, бразилия, индия, китай, цср, shell