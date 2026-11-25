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В ЦСР рассказали о росте экспорта удобрений и цветных металлов из России
В ЦСР рассказали о росте экспорта удобрений и цветных металлов из России - 25.11.2026, ПРАЙМ
В ЦСР рассказали о росте экспорта удобрений и цветных металлов из России
Экспорт удобрений и цветных металлов из России в последние годы растет быстрее ожиданий, а через десять лет он увеличится в полтора раза по сравнению с текущим... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T15:12+0300
2026-11-25T15:12+0300
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россия
бразилия
индия
китай
цср
shell
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Экспорт удобрений и цветных металлов из России в последние годы растет быстрее ожиданий, а через десять лет он увеличится в полтора раза по сравнению с текущим уровнем, рассказала РИА Новости первый заместитель генерального директора ЦСР, председатель Общественного совета при Минтрансе России Татьяна Горовая.
"К 2036 году российский экспорт удобрений может вырасти почти на 50% по сравнению с 2025 годом. Сопоставимого прироста ЦСР ожидает и по цветным металлам", - сказала она.
В ЦСР отмечают, что экспорт удобрений уже растет быстрее ожиданий. По итогам 2025 года их поставки увеличились на 5,4 миллиона тонн при прогнозе в 3,6 миллиона тонн. "Через северо-западное направление растут отгрузки в Бразилию и Индию. По оценке ЦСР, Бразилия останется стабильным покупателем российских удобрений, даже с учетом ее планов развивать собственное производство. Возможности для наращивания поставок есть также в Аргентине, Мексике и Колумбии", - пояснила эксперт.
В металлургии наиболее заметный рост ожидается в сегменте цветных металлов. "Уже к 2030 году их экспорт из России может увеличиться на 15% относительно 2026 года. В частности, спрос на медь поддерживают производство электромобилей, строительство центров обработки данных и развитие возобновляемой энергетики", - объясняют в ЦСР.
При этом эксперты признают, что основным рынком для российских поставщиков остается Китай, где медь перерабатывают в том числе для дальнейшего экспорта.
Перспективы черных металлов скромнее. До 2030 года ЦСР не ожидает увеличения поставок, а последующее восстановление будет зависеть от темпов промышленного производства и строительства.
Кроме того, Китай и Индия остаются крупными покупателями нефти, в том числе российской. Для сжиженного природного газа перспективным направлением Горовая назвала Южную и Юго-Восточную Азию, на которые к 2050 году может прийтись около 40% мирового импорта СПГ.
Дополнительный спрос формирует судоходство. По прогнозу Shell, потребление СПГ в качестве судового топлива может увеличиться с 4 миллионов тонн в 2025 году до 27 миллионов тонн в 2035 году.
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россия, бразилия, индия, китай, цср, shell
РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, ИНДИЯ, КИТАЙ, ЦСР, Shell
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Экспорт удобрений и цветных металлов из России в последние годы растет быстрее ожиданий, а через десять лет он увеличится в полтора раза по сравнению с текущим уровнем, рассказала РИА Новости первый заместитель генерального директора ЦСР, председатель Общественного совета при Минтрансе России Татьяна Горовая.
"К 2036 году российский экспорт удобрений может вырасти почти на 50% по сравнению с 2025 годом. Сопоставимого прироста ЦСР ожидает и по цветным металлам", - сказала она.
В ЦСР отмечают, что экспорт удобрений уже растет быстрее ожиданий. По итогам 2025 года их поставки увеличились на 5,4 миллиона тонн при прогнозе в 3,6 миллиона тонн. "Через северо-западное направление растут отгрузки в Бразилию и Индию. По оценке ЦСР, Бразилия останется стабильным покупателем российских удобрений, даже с учетом ее планов развивать собственное производство. Возможности для наращивания поставок есть также в Аргентине, Мексике и Колумбии", - пояснила эксперт.
В металлургии наиболее заметный рост ожидается в сегменте цветных металлов. "Уже к 2030 году их экспорт из России может увеличиться на 15% относительно 2026 года. В частности, спрос на медь поддерживают производство электромобилей, строительство центров обработки данных и развитие возобновляемой энергетики", - объясняют в ЦСР.
При этом эксперты признают, что основным рынком для российских поставщиков остается Китай, где медь перерабатывают в том числе для дальнейшего экспорта.
Перспективы черных металлов скромнее. До 2030 года ЦСР не ожидает увеличения поставок, а последующее восстановление будет зависеть от темпов промышленного производства и строительства.
Кроме того, Китай и Индия остаются крупными покупателями нефти, в том числе российской. Для сжиженного природного газа перспективным направлением Горовая назвала Южную и Юго-Восточную Азию, на которые к 2050 году может прийтись около 40% мирового импорта СПГ.
Дополнительный спрос формирует судоходство. По прогнозу Shell, потребление СПГ в качестве судового топлива может увеличиться с 4 миллионов тонн в 2025 году до 27 миллионов тонн в 2035 году.