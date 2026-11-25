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Турпоток из России в ЮАР вырос почти на четверть в 2026 году

Турпоток из России в ЮАР вырос почти на четверть в 2026 году - 25.11.2026, ПРАЙМ

Турпоток из России в ЮАР вырос почти на четверть в 2026 году

Туристический поток из России в ЮАР вырос почти на четверть за восемь месяцев 2026 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, заявил в интервью РИА... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:02+0300

2026-11-25T09:02+0300

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туризм

бизнес

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юар

африка

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Туристический поток из России в ЮАР вырос почти на четверть за восемь месяцев 2026 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, заявил в интервью РИА Новости посол России в Претории Роман Амбаров. Южно-Африканская Республика вызывает все больший интерес у российских путешественников, положительная динамика убедительно подтверждается официальной статистикой страны, отметил дипломат. В 2024 году страну посетили более 30 тысяч туристов из России, а в 2025 году турпоток увеличился до 41 708 человек, продемонстрировав существенный рост - на 35,7%, указал он. "Радует, что эта тенденция сохраняется и в нынешнем году. По южноафриканским данным, за январь-август 2026 года на юге Африки побывало уже 27 800 российских путешественников, что на 24,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее", - сказал дипломат.

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туризм, бизнес, россия, юар, африка