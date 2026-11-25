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Россиян предупредили о непредвиденных тратах в отелях Турции на Новый год

Россиян предупредили о непредвиденных тратах в отелях Турции на Новый год - 25.11.2026, ПРАЙМ

Россиян предупредили о непредвиденных тратах в отелях Турции на Новый год

Российские туристы, отдыхающие в Турции по системе "все включено", могут столкнуться с дополнительными тратами в период новогодних праздников, так как стоимость | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T10:09+0300

2026-11-25T10:09+0300

2026-11-25T10:09+0300

туризм

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АНКАРА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российские туристы, отдыхающие в Турции по системе "все включено", могут столкнуться с дополнительными тратами в период новогодних праздников, так как стоимость путевки зачастую не включает праздничные вечера с участием звезд шоу-бизнеса на территории отелей, рассказал РИА Новости турагент Джем Алабай. "Оплаченный отдых по системе "все включено" не всегда дает право посетить новогодний концерт. В одних отелях праздничный ужин и выступление артиста входят в стоимость проживания, в других за специальную программу нужно платить отдельно. Это необходимо выяснить до покупки тура", - сказал Алабай. Он рекомендовал заранее запросить у туристического оператора полную стоимость праздничной программы в отеле. Отдыхающим также следует уточнить, что именно в нее входит: включены ли ужин, напитки, концерт и место за столом. Особое внимание турагент посоветовал обратить на правила посещения концертов с детьми. В некоторых отелях в зал на праздничное мероприятие пускают только взрослых: в таком случае детей придется оставить с аниматорами, услуги которых также могут оказаться платными.

турция

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туризм, бизнес, россия, турция