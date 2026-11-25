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В аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 25.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы, сообщает Росавиация. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T04:34+0300

2026-11-25T04:34+0300

2026-11-25T04:34+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы, сообщает Росавиация. "Аэропорт Уфы. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

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бизнес, уфа, росавиация