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В аэропорту Уфы сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Уфы сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 25.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Уфы сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы, сообщила в среду Росавиация. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T08:29+0300

2026-11-25T08:29+0300

2026-11-25T08:29+0300

бизнес

уфа

росавиация

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы, сообщила в среду Росавиация. "Аэропорт Уфы. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, уфа, росавиация