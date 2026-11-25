https://1prime.ru/20261125/ukraina-875531317.html
В трех областях Украины зафиксировали отключения электроэнергии
В трех областях Украины зафиксировали отключения электроэнергии - 25.11.2026, ПРАЙМ
В трех областях Украины зафиксировали отключения электроэнергии
Отключения электроэнергии зафиксированы в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях Украины, сообщил на брифинге первый заместитель министра энергетики... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T11:52+0300
2026-11-25T11:52+0300
2026-11-25T11:52+0300
харьковская область
украина
запорожская область
всу
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Отключения электроэнергии зафиксированы в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях Украины, сообщил на брифинге первый заместитель министра энергетики страны Артем Некрасов.
"Есть новые отключения в в Днепропетровской... Одесской и Харьковской областях", - приводятся слова Некрасова в Telegram-канале украинского минэнерго.
Также, по словам Некрасова, есть отключения на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Ведутся ремонтные и восстановительные работы.
харьковская область
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харьковская область, украина, запорожская область, всу
Харьковская область, УКРАИНА, Запорожская область, ВСУ
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Отключения электроэнергии зафиксированы в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях Украины, сообщил на брифинге первый заместитель министра энергетики страны Артем Некрасов.
"Есть новые отключения в в Днепропетровской... Одесской и Харьковской областях", - приводятся слова Некрасова в Telegram-канале украинского минэнерго.
Также, по словам Некрасова, есть отключения на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Ведутся ремонтные и восстановительные работы.