https://1prime.ru/20261125/ukraina-875531317.html

В трех областях Украины зафиксировали отключения электроэнергии

В трех областях Украины зафиксировали отключения электроэнергии - 25.11.2026, ПРАЙМ

В трех областях Украины зафиксировали отключения электроэнергии

Отключения электроэнергии зафиксированы в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях Украины, сообщил на брифинге первый заместитель министра энергетики... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T11:52+0300

2026-11-25T11:52+0300

2026-11-25T11:52+0300

харьковская область

украина

запорожская область

всу

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Отключения электроэнергии зафиксированы в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях Украины, сообщил на брифинге первый заместитель министра энергетики страны Артем Некрасов. "Есть новые отключения в в Днепропетровской... Одесской и Харьковской областях", - приводятся слова Некрасова в Telegram-канале украинского минэнерго. Также, по словам Некрасова, есть отключения на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Ведутся ремонтные и восстановительные работы.

харьковская область

украина

запорожская область

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харьковская область, украина, запорожская область, всу