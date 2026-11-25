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На Украине будут тщательно отслеживать все операции с криптовалютой

На Украине будут тщательно отслеживать все операции с криптовалютой - 25.11.2026, ПРАЙМ

На Украине будут тщательно отслеживать все операции с криптовалютой

Государственная служба финансового мониторинга Украины будет тщательно отслеживать и контролировать все операции с криптовалютой, сообщил глава ведомства Филипп | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:59+0300

2026-11-25T16:59+0300

2026-11-25T16:59+0300

финансы

украина

рада

ес

fatf

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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Государственная служба финансового мониторинга Украины будет тщательно отслеживать и контролировать все операции с криптовалютой, сообщил глава ведомства Филипп Пронин. Украинский депутат Ярослав Железняк ранее в среду сообщил, что Рада приняла законопроект о легализации рынка криптовалюты и ее налогообложению. "Сегодня недостаточно отслеживать только известных подсанкционных лиц. Нужно выявлять и новые структуры, которые создают вместо заблокированных каналов… Для финразведки вывод прост: смотреть надо не на отдельную транзакцию, а на весь путь средств, от кошелька до конечного бенефициара. Без международного обмена такой информацией эффективно противодействовать обходу санкций невозможно", - написал Пронин в своем Telegram-канале. Пронин сослался на то, что международный контроль постепенно смещается от отдельных компаний ко всей инфраструктуре, по которой движутся деньги и товары. "Одно из ключевых направлений 22-го пакета санкций ЕС – криптовалютные и платежные сети. Еврокомиссия создает Crypto Sanctions Task Force, чтобы противодействовать обходу ограничений через третьи страны. Тенденцию формирует и FATF. По ее данным, Travel Rule уже ввели 83% опрошенных юрисдикций, а год назад таких было 73%", - подчеркнул Пронин.

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финансы, украина, рада, ес, fatf