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На Украине будут тщательно отслеживать все операции с криптовалютой
На Украине будут тщательно отслеживать все операции с криптовалютой - 25.11.2026, ПРАЙМ
На Украине будут тщательно отслеживать все операции с криптовалютой
Государственная служба финансового мониторинга Украины будет тщательно отслеживать и контролировать все операции с криптовалютой, сообщил глава ведомства Филипп | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T16:59+0300
2026-11-25T16:59+0300
2026-11-25T16:59+0300
финансы
украина
рада
ес
fatf
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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Государственная служба финансового мониторинга Украины будет тщательно отслеживать и контролировать все операции с криптовалютой, сообщил глава ведомства Филипп Пронин.
Украинский депутат Ярослав Железняк ранее в среду сообщил, что Рада приняла законопроект о легализации рынка криптовалюты и ее налогообложению.
"Сегодня недостаточно отслеживать только известных подсанкционных лиц. Нужно выявлять и новые структуры, которые создают вместо заблокированных каналов… Для финразведки вывод прост: смотреть надо не на отдельную транзакцию, а на весь путь средств, от кошелька до конечного бенефициара. Без международного обмена такой информацией эффективно противодействовать обходу санкций невозможно", - написал Пронин в своем Telegram-канале.
Пронин сослался на то, что международный контроль постепенно смещается от отдельных компаний ко всей инфраструктуре, по которой движутся деньги и товары.
"Одно из ключевых направлений 22-го пакета санкций ЕС – криптовалютные и платежные сети. Еврокомиссия создает Crypto Sanctions Task Force, чтобы противодействовать обходу ограничений через третьи страны. Тенденцию формирует и FATF. По ее данным, Travel Rule уже ввели 83% опрошенных юрисдикций, а год назад таких было 73%", - подчеркнул Пронин.
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финансы, украина, рада, ес, fatf
Финансы, УКРАИНА, Рада, ЕС, FATF
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Государственная служба финансового мониторинга Украины будет тщательно отслеживать и контролировать все операции с криптовалютой, сообщил глава ведомства Филипп Пронин.
Украинский депутат Ярослав Железняк ранее в среду сообщил, что Рада приняла законопроект о легализации рынка криптовалюты и ее налогообложению.
"Сегодня недостаточно отслеживать только известных подсанкционных лиц. Нужно выявлять и новые структуры, которые создают вместо заблокированных каналов… Для финразведки вывод прост: смотреть надо не на отдельную транзакцию, а на весь путь средств, от кошелька до конечного бенефициара. Без международного обмена такой информацией эффективно противодействовать обходу санкций невозможно", - написал Пронин в своем Telegram-канале.
Пронин сослался на то, что международный контроль постепенно смещается от отдельных компаний ко всей инфраструктуре, по которой движутся деньги и товары.
"Одно из ключевых направлений 22-го пакета санкций ЕС – криптовалютные и платежные сети. Еврокомиссия создает Crypto Sanctions Task Force, чтобы противодействовать обходу ограничений через третьи страны. Тенденцию формирует и FATF. По ее данным, Travel Rule уже ввели 83% опрошенных юрисдикций, а год назад таких было 73%", - подчеркнул Пронин.