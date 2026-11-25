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На Украине оценили последствия блокады трех портов

На Украине оценили последствия блокады трех портов - 25.11.2026, ПРАЙМ

На Украине оценили последствия блокады трех портов

Годовая блокада трех крупнейших черноморских портов Украины может привести к сокращению ВВП страны на 4,1%, или на 9,8 миллиарда долларов в 2027 году, сообщает... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T22:55+0300

2026-11-25T22:55+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Годовая блокада трех крупнейших черноморских портов Украины может привести к сокращению ВВП страны на 4,1%, или на 9,8 миллиарда долларов в 2027 году, сообщает издание Kyiv Independent со ссылкой на экономическую оценку украинского "Центра транспортных стратегий". "Согласно экономической оценке, проведенной "Центром транспортных стратегий" (ЦТС), годовая блокада трех крупнейших черноморских портов Украины может привести к сокращению валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 4,1%, или на 9,8 миллиарда долларов, в 2027 году", - говорится в публикации. Как сообщает издание, исследование ЦТС рассматривает сценарий, при котором ключевые черноморские порты в Одесской области для экспорта украинского зерна, растительного масла, железной руды и стали становятся полностью недоступны для гражданских судов. По оценкам ЦТС, в такой ситуации под угрозой окажутся 53 миллиона тонн экспортных грузов стоимостью около 13 миллиардов долларов, что составляет примерно четверть всего объема украинского экспорта. Издание отмечает, что Украина может недополучить более 3 миллиардов долларов в виде налоговых поступлений, а под угрозой сокращения окажутся около 400 000 рабочих мест. Наибольшие трудности, как отмечается в исследовании, возникнут у сельскохозяйственных производителей, а также у компаний горно-металлургического сектора. Агентство Рейтер передавало 17 ноября со ссылкой на комментарий министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, что экспорт зерновых с Украины в 2027 году может упасть на 50%. Как заявил западным журналистам Высоцкий, заблокированные черноморские порты не дают экспортировать необходимый объем продовольствия, а альтернативные логистические маршруты связаны с недопустимыми издержками, что делает экспорт через них экономически нецелесообразным. Украинский министр экономики Александр Кравченко 16 ноября признал, что Украина движется к околонулевому экономическому росту в 2026 году. Всемирный банк отмечал в своем октябрьском докладе, что рост ВВП Украины в 2026 году замедлится до 1,2% - это станет самым медленным темпом увеличения экономики страны за четыре года.

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бизнес, мировая экономика, украина, всемирный банк