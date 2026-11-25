https://1prime.ru/20261125/uljanovsk-875515889.html
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения - 25.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщила Росавиация. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T01:19+0300
2026-11-25T01:19+0300
2026-11-25T01:19+0300
бизнес
ульяновск
росавиация
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Ульяновск ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, ульяновск, росавиация
Бизнес, Ульяновск, Росавиация