https://1prime.ru/20261125/uproschenie-875526571.html

В РСТ прокомментировали упрощение въезда в Кувейт для россиян

В РСТ прокомментировали упрощение въезда в Кувейт для россиян - 25.11.2026, ПРАЙМ

В РСТ прокомментировали упрощение въезда в Кувейт для россиян

Упрощение въезда в Кувейт может стимулировать длительное пребывание транзитных туристов: путешественники смогут задерживаться в столице, Эль-Кувейте, на... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T10:27+0300

2026-11-25T10:27+0300

2026-11-25T10:34+0300

туризм

бизнес

кувейт

эль-кувейт

российский союз туриндустрии

рст

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875526571.jpg?1795592060

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Упрощение въезда в Кувейт может стимулировать длительное пребывание транзитных туристов: путешественники смогут задерживаться в столице, Эль-Кувейте, на день-два, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Ранее РСТ сообщил, что Россию включили в список стран, гражданам которых туристическую визу в эмират оформляют по облегченной процедуре - по прилете однократную визу на срок до трех месяцев выдают прямо на границе, "Оформление виз в аэропорту или в электронном виде может стимулировать более длительные "стоповеры" - туристы будут останавливаться в Эль-Кувейте на день-два, чтобы погулять по городу, зайти в магазины, то есть просто поставить галочку, что побывали в стране", - цитирует РСТ туроператора Space Trael. Как отметили в компании, туристическая инфраструктура Кувейта пока недостаточно развита для формирования устойчивого спроса на самостоятельные туры продолжительностью в несколько дней. Так, возможности для пляжного отдыха ограничены, отельная база невелика, а значимых для массового туриста достопримечательностей немного.

кувейт

эль-кувейт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, кувейт, эль-кувейт, российский союз туриндустрии, рст