https://1prime.ru/20261125/urozhaj-875551057.html
Первый урожай бананов в сочинских теплицах составил 150 килограмм
Первый урожай бананов в сочинских теплицах составил 150 килограмм - 25.11.2026, ПРАЙМ
Первый урожай бананов в сочинских теплицах составил 150 килограмм
Первый урожай выращенных в сочинских теплицах бананов составил 150 килограмм, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T17:24+0300
2026-11-25T17:24+0300
2026-11-25T17:38+0300
сельское хозяйство
россия
сочи
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/02/15/867692517_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_2642e68c4cdb98a491828d3363ef11db.jpg
СОЧИ, 25 ноя – ПРАЙМ. Первый урожай выращенных в сочинских теплицах бананов составил 150 килограмм, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. Отечественные бананы начали выращивать в прошлом году в экспериментальной теплице КФХ "100 гектар" в Сочи, в коллекции фермера Андрея Платонова уже более 20 видов бананов. Первую партию бананов сорта "Кавендиш" собрали в конца августа. "Собрали урожай в этом году, немного - 150 килограммов. Мы видим, что успех есть и он будет увеличиваться. Достаточно вкусно, а самое главное, что полезно. Там абсолютно нет никакой химии. Поэтому эту работу точно нужно будет продолжать в городе", - сказал Прошунин на пресс-конференции. Он рассказал, что также принял участие в создании будущего тепличного урожая - высадил одну банановую пальму. "Я очень надеюсь, что в следующем году мы увидим уже в большем объеме данную продукцию. Я думаю, что каждый из нас ее попробует", - добавил глава города. Ранее в Новороссийском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК) сообщали РИА Новости о результатах проверки спелых бананов в испытательной лаборатории: бананы из Сочи безопасны и соответствуют ГОСТу, а по содержанию калия превосходят импортные.
сочи
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/02/15/867692517_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_9333b66ef7c570c908017eb459a4c7c2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, сочи
Сельское хозяйство, РОССИЯ, СОЧИ
Первый урожай бананов в сочинских теплицах составил 150 килограмм
Первый урожай бананов в сочинских теплицах составил 150 килограмм
СОЧИ, 25 ноя – ПРАЙМ. Первый урожай выращенных в сочинских теплицах бананов составил 150 килограмм, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.
Отечественные бананы начали выращивать в прошлом году в экспериментальной теплице КФХ "100 гектар" в Сочи, в коллекции фермера Андрея Платонова уже более 20 видов бананов.
Первую партию бананов сорта "Кавендиш" собрали в конца августа.
"Собрали урожай в этом году, немного - 150 килограммов. Мы видим, что успех есть и он будет увеличиваться. Достаточно вкусно, а самое главное, что полезно. Там абсолютно нет никакой химии. Поэтому эту работу точно нужно будет продолжать в городе", - сказал Прошунин на пресс-конференции.
Он рассказал, что также принял участие в создании будущего тепличного урожая - высадил одну банановую пальму.
"Я очень надеюсь, что в следующем году мы увидим уже в большем объеме данную продукцию. Я думаю, что каждый из нас ее попробует", - добавил глава города.
Ранее в Новороссийском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК) сообщали РИА Новости о результатах проверки спелых бананов в испытательной лаборатории: бананы из Сочи безопасны и соответствуют ГОСТу, а по содержанию калия превосходят импортные.