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Первый урожай бананов в сочинских теплицах составил 150 килограмм

Первый урожай бананов в сочинских теплицах составил 150 килограмм - 25.11.2026, ПРАЙМ

Первый урожай бананов в сочинских теплицах составил 150 килограмм

Первый урожай выращенных в сочинских теплицах бананов составил 150 килограмм, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T17:24+0300

2026-11-25T17:24+0300

2026-11-25T17:38+0300

сельское хозяйство

россия

сочи

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СОЧИ, 25 ноя – ПРАЙМ. Первый урожай выращенных в сочинских теплицах бананов составил 150 килограмм, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. Отечественные бананы начали выращивать в прошлом году в экспериментальной теплице КФХ "100 гектар" в Сочи, в коллекции фермера Андрея Платонова уже более 20 видов бананов. Первую партию бананов сорта "Кавендиш" собрали в конца августа. "Собрали урожай в этом году, немного - 150 килограммов. Мы видим, что успех есть и он будет увеличиваться. Достаточно вкусно, а самое главное, что полезно. Там абсолютно нет никакой химии. Поэтому эту работу точно нужно будет продолжать в городе", - сказал Прошунин на пресс-конференции. Он рассказал, что также принял участие в создании будущего тепличного урожая - высадил одну банановую пальму. "Я очень надеюсь, что в следующем году мы увидим уже в большем объеме данную продукцию. Я думаю, что каждый из нас ее попробует", - добавил глава города. Ранее в Новороссийском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК) сообщали РИА Новости о результатах проверки спелых бананов в испытательной лаборатории: бананы из Сочи безопасны и соответствуют ГОСТу, а по содержанию калия превосходят импортные.

сочи

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сельское хозяйство, россия, сочи