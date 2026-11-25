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Купил машину — получил счет на миллион

Купил машину — получил счет на миллион - 25.11.2026, ПРАЙМ

Купил машину — получил счет на миллион

В Верховном суде РФ рассматриваются три дела, которые могут стать знаковыми для тысяч российских автовладельцев. Речь о доначислениях утилизационного сбора за... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T06:06+0300

2026-11-25T06:06+0300

2026-11-25T06:06+0300

бизнес

россия

казахстан

верховный суд

вэд

утильсбор

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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. В Верховном суде РФ рассматриваются три дела, которые могут стать знаковыми для тысяч российских автовладельцев. Речь о доначислениях утилизационного сбора за машины казахстанской сборки. Суть спора проста: люди купили автомобили, оформили их через таможню и получили документы. А спустя время им пришли доначисления в виде счетов на сотни тысяч, а то и миллионы рублей.Что случилосьС апреля 2024 года таможенные органы принимали расчеты утильсбора, оформляли документы и разрешали эксплуатацию автомобилей. Никаких претензий не было. Но позже владельцы начали получать требования о доплате — плюс пени за весь период, когда сама таможня вопросов не задавала.Причина — изменения в методике расчета, внесенные в Постановление Правительства РФ №1291. Появилась компенсационная формула: к базовой ставке сбора добавляется корректировочный коэффициент — разница между пошлинами и налогами, которые заплатили бы при ввозе готового авто в Россию, и теми платежами, что фактически прошли при ввозе через Казахстан.Почему пострадали обычные людиПод удар попали физические лица, покупавшие машины, собранные в Казахстане. Особенность в том, что такие авто собираются в рамках процедуры свободного склада: иностранные комплектующие ввозятся в Казахстан, платежи уплачиваются за комплектующие, а не за готовый автомобиль. При вывозе машины в Россию оформляется декларация о выпуске для внутреннего потребления. Именно ее наличие и становится основанием для доначислений.Проблема в том, что покупатель этого не видит. В документах на автомобиль страной изготовления указан Казахстан. Декларацию на товар ему зачастую вообще не передают — завод-изготовитель считает это коммерческой тайной. При этом сама формула расчета требует данных из таможенной декларации на готовое авто. У плательщика такой декларации нет. А та, что оформлена при завершении процедуры свободного склада, содержит сведения о комплектующих, а не о готовой машине.Получается парадокс: человек объективно не располагает данными для расчета и не может предвидеть, что когда-нибудь ему сделают перерасчет. Именно это несоответствие и порождает споры, доходящие до Верховного суда.Дисбаланс процедурСейчас ответственность за правильность исчисления утильсбора лежит на плательщике. При этом таможня проверяет расчет и комплектность документов за пять рабочих дней. А перепроверить его может в течение трех лет после ввоза. То есть человек не может быть уверен в расчете и три года живет в неопределенности. Такой разрыв между быстрой проверкой при оформлении и долгой перепроверкой — отдельный вопрос с точки зрения правовой определенности.Что может изменить судМеханизм создавался для борьбы с занижением таможенной стоимости при ввозе авто из третьих стран через страны Союза. На практике его стали применять гораздо шире. Нужен баланс между фискальными интересами государства и принципами правовой определенности и добросовестности публичной власти. Перекладывать на гражданина ответственность за особенности таможенной процедуры, о которой он не мог знать, — неверно. К тому же законодательство об утильсборе связывает размер платежа с характеристиками автомобиля и затратами на утилизацию, а не с иными показателями.Сейчас готовится проект нового постановления. Действующий формульный механизм хотят распространить и на ввоз авто для личного пользования. Поэтому особенно важно, чтобы суды закрепили правовую позицию и разъяснили применение формулы с учетом добросовестности плательщиков.Что в итогеРассмотрение дел в Верховном суде может стать определяющим для тысяч автовладельцев. Ключевой вопрос: признает ли суд, что плательщик, у которого не было декларации на готовый автомобиль и который не знал о процедуре свободного склада, не должен отвечать за особенности расчетного механизма. От этого зависит не только судьба конкретных споров, но и вектор дальнейшего регулирования утильсбора — он должен сочетать фискальные интересы государства с правовой определенностью.Автор: Инна Елисанова, адвокат, партнер, руководитель таможенной практики и ВЭД юридической компании Taxology

казахстан

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Инна Елисанова https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/18/875492682_0:0:2048:2048_100x100_80_0_0_e16f3c99ed4291cf4f7aa7ad6eb1705e.jpg

Инна Елисанова https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/18/875492682_0:0:2048:2048_100x100_80_0_0_e16f3c99ed4291cf4f7aa7ad6eb1705e.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Инна Елисанова https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/18/875492682_0:0:2048:2048_100x100_80_0_0_e16f3c99ed4291cf4f7aa7ad6eb1705e.jpg

бизнес, россия, казахстан, верховный суд, вэд, утильсбор