https://1prime.ru/20261125/uzbekgidroenergo-875544957.html

"Узбекгидроэнерго" привлекло "Гидропроект" для разработки проектов ГАЭС

"Узбекгидроэнерго" привлекло "Гидропроект" для разработки проектов ГАЭС - 25.11.2026, ПРАЙМ

"Узбекгидроэнерго" привлекло "Гидропроект" для разработки проектов ГАЭС

АО "Узбекгидроэнерго" привлекло российский "Институт Гидропроект" для разработки проектов строительства двух гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) в... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:24+0300

2026-11-25T15:24+0300

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ТАШКЕНТ, 25 ноя – ПРАЙМ. АО "Узбекгидроэнерго" привлекло российский "Институт Гидропроект" для разработки проектов строительства двух гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) в Узбекистане стоимостью более 1 миллиарда долларов, сообщил журналистам начальник департамента по реализации перспективных проектов узбекистанской компании Нодирбек Акчабаев. "Сейчас два проекта - это Айдаркульская ГАЭС и Каратеренская ГАЭС. Именно команда московского "Гидропроекта" является нашими партнерами здесь", - сказал Акчабаев в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном центре Sputnik Узбекистан, отвечая на вопрос РИА Новости об участии компаний из РФ в проектах "Узбекгидроэнерго". Он уточнил, что общая стоимость этих проектов составляет более 1 миллиарда долларов. "Сейчас как раз идет процесс работы. Сотрудники "Гидропроекта" работают с нашей местной экспертизой - вместе защищают именно в технической, технологической части (проектов)", - добавил Акчабаев. По данным "Узбекгидроэнерго", до 2032 года в Узбекистане планируется впервые в Центральной Азии построить три крупные ГАЭС на условиях государственно-частного партнерства общей мощностью 1,4 тысячи МВт. В том числе ГАЭС "Айдаркуль" мощностью 300 МВт в Джизакской области и ГАЭС "Каратерен" мощностью 500 МВт в Каракалпакстане. ГАЭС служат для накопления электроэнергии во время низкого потребления сетями и поставок во время пиковых нагрузок, снижая тем самым нагрузки на основные электростанции, напомнили в компании. Общая установленная мощность около 150 электростанций Узбекистана на начало 2026 года составляла 25,8 тысячи МВт. В том числе мощность тепловых электростанций – 17,55 тысячи МВт, солнечных – 3,9 тысячи МВт, гидроэлектростанций – 2,44 тысячи МВт, ветровых – 1,65 тысячи МВт. Производство электроэнергии в стране в 2025 году выросло на 6% по сравнению с годом ранее - до 86,7 миллиарда кВт.ч, потребление – на 14%, до 77,1 миллиарда кВт.ч.

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