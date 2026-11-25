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Узбекистан реализует туристические проекты на 6,2 миллиарда долларов

Узбекистан реализует туристические проекты на 6,2 миллиарда долларов - 25.11.2026, ПРАЙМ

Узбекистан реализует туристические проекты на 6,2 миллиарда долларов

Узбекистан реализует стратегические проекты в туристическом секторе общей стоимостью 6,2 миллиарда долларов, в том числе строительство современных отелей и... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T10:33+0300

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туризм

бизнес

россия

узбекистан

ташкент

казахстан

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ТАШКЕНТ, 25 ноя - ПРАЙМ. Узбекистан реализует стратегические проекты в туристическом секторе общей стоимостью 6,2 миллиарда долларов, в том числе строительство современных отелей и всесезонных горных курортов, сообщил заместитель премьер-министра страны Жамшид Ходжаев. В Ташкенте в среду открылся первый международный туристический инвестиционный форум. "В настоящее время в туристическом секторе реализуются стратегические проекты на сумму 6,2 миллиарда долларов", - сказал Ходжаев на открытии форума. По его словам, страна формирует благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций в туристическую отрасль. "Турагентства, обслуживающие иностранных туристов, освобождены от налога на добавленную стоимость, что позволяет им продавать турпакеты дешевле до 20%", - отметил Ходжаев. Вице-премьер отметил, что в приоритете развития сектора - строительство современных отелей и курортов в партнерстве с международными гостиничными брендами, развитие горного и экологического туризма, создание круглогодичных туристических центров. Ходжаев напомнил, что к 2030 году Узбекистан намерен увеличить число иностранных туристов до 20 миллионов человек в год, довести долю туризма в экономике до 7%, экспорт туристических услуг — до 10 миллиардов долларов. По данным официальной статистики, общее число иностранных туристов, приехавших в прошлом году в Узбекистан, выросло в полтора раза по сравнению с 2024 годом - до 11,7 миллиона человек, в том числе число туристов из России – до 984,4 тысячи человек (рост на 15%). И, по прогнозам узбекской стороны, по итогам текущего года это число может достигнуть 1,2 миллиона. Туристы из России занимают четвертое место по посещениям Узбекистана, уступая только гостям из соседних с республикой стран - Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

узбекистан

ташкент

казахстан

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туризм, бизнес, россия, узбекистан, ташкент, казахстан