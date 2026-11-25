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В ВАРПЭ назвали рыбу с самой стабильной ценой

В ВАРПЭ назвали рыбу с самой стабильной ценой - 25.11.2026, ПРАЙМ

В ВАРПЭ назвали рыбу с самой стабильной ценой

Сельдь является рыбой с самой стабильной ценой в России, ее оптовая цена за год не изменилась и составляет 115-117 рублей за килограмм, сообщили РИА Новости во... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:55+0300

2026-11-25T09:55+0300

2026-11-25T09:55+0300

сельское хозяйство

бизнес

варпэ

рыба

россия

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Сельдь является рыбой с самой стабильной ценой в России, ее оптовая цена за год не изменилась и составляет 115-117 рублей за килограмм, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и экспортеров. "Наибольшую ценовую стабильность на российском рыбном рынке по-прежнему демонстрирует тихоокеанская сельдь. Ее оптовая цена за минувший год сохранилась на уровне 115-117 рублей за килограмм", - отметили в ВАРПЭ. В последние недели в опте наблюдается незначительный рост — менее двух процентов — по сравнению с прошлым годом, добавили в ассоциации. "К 25 ноября вылов тихоокеанской сельди в России превысил 650 тысяч тонн – на 28% больше аналогичного периода прошлого года. Сейчас идет активный лов нагульной сельди, средние отпускные цены - цены рыбаков - сохраняются на уровне прошлого года", — рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев. Как показало исследование ВАРПЭ, отпускные цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь находились значительно ниже индекса потребительских цен с января 2022 года по январь 2025 года и после двухмесячного для тихоокеанской сельди и почти годового для атлантической сельди периода в 2025 году с начала нынешнего года ушли далеко вниз.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, бизнес, варпэ, рыба, россия