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Нелегальные китайские вейпы на 14 миллионов рублей нашли в магазине в Петербурге
Нелегальные китайские вейпы на 14 миллионов рублей нашли в магазине в Петербурге - 25.11.2026, ПРАЙМ
Нелегальные китайские вейпы на 14 миллионов рублей нашли в магазине в Петербурге
Нелегально ввезенную в Россию партию китайских вейпов и жидкостей для них стоимостью около 14 миллионов рублей обнаружили таможенники в одном из магазинов в... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T11:21+0300
2026-11-25T11:21+0300
2026-11-25T11:21+0300
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санкт-петербург
китай
фтс
вейпы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - ПРАЙМ. Нелегально ввезенную в Россию партию китайских вейпов и жидкостей для них стоимостью около 14 миллионов рублей обнаружили таможенники в одном из магазинов в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ФТС. "Обнаружено более 10 тысяч электронных сигарет и свыше 9 тысяч флаконов с жидкостями. По предварительной оценке, стоимость незаконно ввезенных товаров составляет около 14 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Как уточняет ФТС, все изъятые вейпы и жидкости для них выпущены в Китае, у них один производитель. В магазине не смогли предоставить документы, подтверждающие законность ввоза этой продукции. Сумма неуплаченных таможенных платежей превышает 26 миллионов рублей. В настоящее время товары изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 УК РФ "Контрабанда", добавили в Федеральной таможенной службе.
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Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КИТАЙ, ФТС, вейпы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - ПРАЙМ. Нелегально ввезенную в Россию партию китайских вейпов и жидкостей для них стоимостью около 14 миллионов рублей обнаружили таможенники в одном из магазинов в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ФТС.
"Обнаружено более 10 тысяч электронных сигарет и свыше 9 тысяч флаконов с жидкостями. По предварительной оценке, стоимость незаконно ввезенных товаров составляет около 14 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Как уточняет ФТС, все изъятые вейпы и жидкости для них выпущены в Китае, у них один производитель. В магазине не смогли предоставить документы, подтверждающие законность ввоза этой продукции. Сумма неуплаченных таможенных платежей превышает 26 миллионов рублей.
В настоящее время товары изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 УК РФ "Контрабанда", добавили в Федеральной таможенной службе.