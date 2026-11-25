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Нелегальные китайские вейпы на 14 миллионов рублей нашли в магазине в Петербурге

Нелегальные китайские вейпы на 14 миллионов рублей нашли в магазине в Петербурге - 25.11.2026, ПРАЙМ

Нелегальные китайские вейпы на 14 миллионов рублей нашли в магазине в Петербурге

Нелегально ввезенную в Россию партию китайских вейпов и жидкостей для них стоимостью около 14 миллионов рублей обнаружили таможенники в одном из магазинов в... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T11:21+0300

2026-11-25T11:21+0300

2026-11-25T11:21+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

китай

фтс

вейпы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - ПРАЙМ. Нелегально ввезенную в Россию партию китайских вейпов и жидкостей для них стоимостью около 14 миллионов рублей обнаружили таможенники в одном из магазинов в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ФТС. "Обнаружено более 10 тысяч электронных сигарет и свыше 9 тысяч флаконов с жидкостями. По предварительной оценке, стоимость незаконно ввезенных товаров составляет около 14 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Как уточняет ФТС, все изъятые вейпы и жидкости для них выпущены в Китае, у них один производитель. В магазине не смогли предоставить документы, подтверждающие законность ввоза этой продукции. Сумма неуплаченных таможенных платежей превышает 26 миллионов рублей. В настоящее время товары изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 УК РФ "Контрабанда", добавили в Федеральной таможенной службе.

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бизнес, россия, санкт-петербург, китай, фтс, вейпы