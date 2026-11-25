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Несколько вылетов из Внуково задержали ночью из-за ухудшения видимости
Несколько вылетов из Внуково задержали ночью из-за ухудшения видимости - 25.11.2026, ПРАЙМ
Несколько вылетов из Внуково задержали ночью из-за ухудшения видимости
Несколько вылетов авиарейсов из аэропорта "Внуково" в ночь со вторника на среду из-за ухудшения видимости задержали, сообщила пресс-служба аэропорта. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T10:06+0300
2026-11-25T10:06+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Несколько вылетов авиарейсов из аэропорта "Внуково" в ночь со вторника на среду из-за ухудшения видимости задержали, сообщила пресс-служба аэропорта. "Ночью в районе аэропорта "Внуково" из-за метеоусловий было значительное ухудшение видимости. Командиры ряда воздушных судов отложили взлет по этой причине", - говорится в сообщении. Сейчас погодные условия улучшились, часть задержанных рейсов уже отправлена, заключается там. Во вторник в Москве начался снегопад, который, по оценкам синоптиков, будет самым сильным в сезоне и принесет до 40% месячной нормы осадков в Новой Москве и Подмосковье. По прогнозу, в среду в столичном регионе сохранится ветреная и снежная погода.
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Бизнес, МОСКВА, НОВАЯ МОСКВА, Московская область, аэропорт Внуково
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Несколько вылетов авиарейсов из аэропорта "Внуково" в ночь со вторника на среду из-за ухудшения видимости задержали, сообщила пресс-служба аэропорта.
"Ночью в районе аэропорта "Внуково" из-за метеоусловий было значительное ухудшение видимости. Командиры ряда воздушных судов отложили взлет по этой причине", - говорится в сообщении.
Сейчас погодные условия улучшились, часть задержанных рейсов уже отправлена, заключается там.
Во вторник в Москве начался снегопад, который, по оценкам синоптиков, будет самым сильным в сезоне и принесет до 40% месячной нормы осадков в Новой Москве и Подмосковье. По прогнозу, в среду в столичном регионе сохранится ветреная и снежная погода.