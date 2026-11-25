https://1prime.ru/20261125/vnukovo-875525013.html

Несколько вылетов из Внуково задержали ночью из-за ухудшения видимости

Несколько вылетов из Внуково задержали ночью из-за ухудшения видимости - 25.11.2026, ПРАЙМ

Несколько вылетов из Внуково задержали ночью из-за ухудшения видимости

Несколько вылетов авиарейсов из аэропорта "Внуково" в ночь со вторника на среду из-за ухудшения видимости задержали, сообщила пресс-служба аэропорта. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T10:06+0300

2026-11-25T10:06+0300

2026-11-25T10:11+0300

бизнес

москва

новая москва

московская область

аэропорт внуково

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875525013.jpg?1795590698

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Несколько вылетов авиарейсов из аэропорта "Внуково" в ночь со вторника на среду из-за ухудшения видимости задержали, сообщила пресс-служба аэропорта. "Ночью в районе аэропорта "Внуково" из-за метеоусловий было значительное ухудшение видимости. Командиры ряда воздушных судов отложили взлет по этой причине", - говорится в сообщении. Сейчас погодные условия улучшились, часть задержанных рейсов уже отправлена, заключается там. Во вторник в Москве начался снегопад, который, по оценкам синоптиков, будет самым сильным в сезоне и принесет до 40% месячной нормы осадков в Новой Москве и Подмосковье. По прогнозу, в среду в столичном регионе сохранится ветреная и снежная погода.

москва

новая москва

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, новая москва, московская область, аэропорт внуково