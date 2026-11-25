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Володин назвал вопросы стоимости жилья одним из приоритетов работы Госдумы
Володин назвал вопросы стоимости жилья одним из приоритетов работы Госдумы - 25.11.2026, ПРАЙМ
Володин назвал вопросы стоимости жилья одним из приоритетов работы Госдумы
Вопросы стоимости жилья и обоснованности тарифов ЖКХ являются одними из приоритетов работы Госдумы, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T14:56+0300
2026-11-25T14:56+0300
2026-11-25T16:08+0300
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счетная палата
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Вопросы стоимости жилья и обоснованности тарифов ЖКХ являются одними из приоритетов работы Госдумы, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.В Госдуме в среду проходит первый в новом созыве правительственный час, посвященный реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". В обсуждении принимают участие вице-премьер России Марат Хуснуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, а также глава Минтранса Дмитрий Ядров."Сейчас ключевой вопрос - это стоимость квадратного метра жилья, ключевой вопрос - это обоснованность тарифов и региональные особенности этих ценовых показателей… Для нас это теперь один из приоритетов", - сказал Володин в ходе "правительственного часа".Он добавил, что ранее обсуждал эти темы с главой думского комитета по экономической политике Максимом Топилиным и вице-спикером Госдумы Виталием Савельевым.По его словам, Савельев, имеющий опыт работы в этой сфере, сможет надежно обеспечить решение вопросов экономического развития, а также законодательного обеспечения темы стоимости жилья."Надеюсь, что, (глава Минэкономразвития РФ - ред.) Максим Геннадьевич (Решетников), мы и в вашем лице найдем и союзника, и коллегу, и партнера. Уж точно сейчас, когда президент говорит: "Обоснованность тарифов, обоснованность квадратного метра жилья", - подчеркнул Володин.
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недвижимость, россия, вячеслав володин, марат хуснуллин, максим решетников, госдума, счетная палата
Недвижимость, РОССИЯ, Вячеслав Володин, Марат Хуснуллин, Максим Решетников, Госдума, Счетная палата
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Вопросы стоимости жилья и обоснованности тарифов ЖКХ являются одними из приоритетов работы Госдумы, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
В Госдуме в среду проходит первый в новом созыве правительственный час, посвященный реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". В обсуждении принимают участие вице-премьер России Марат Хуснуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, а также глава Минтранса Дмитрий Ядров.
"Сейчас ключевой вопрос - это стоимость квадратного метра жилья, ключевой вопрос - это обоснованность тарифов и региональные особенности этих ценовых показателей… Для нас это теперь один из приоритетов", - сказал Володин в ходе "правительственного часа".
Он добавил, что ранее обсуждал эти темы с главой думского комитета по экономической политике Максимом Топилиным и вице-спикером Госдумы Виталием Савельевым.
По его словам, Савельев, имеющий опыт работы в этой сфере, сможет надежно обеспечить решение вопросов экономического развития, а также законодательного обеспечения темы стоимости жилья.
"Надеюсь, что, (глава Минэкономразвития РФ - ред.) Максим Геннадьевич (Решетников), мы и в вашем лице найдем и союзника, и коллегу, и партнера. Уж точно сейчас, когда президент говорит: "Обоснованность тарифов, обоснованность квадратного метра жилья", - подчеркнул Володин.