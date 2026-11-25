https://1prime.ru/20261125/volodin-875543194.html

Володин призвал загружать заводы на 10 лет вперед для обновления транспорта

Володин призвал загружать заводы на 10 лет вперед для обновления транспорта - 25.11.2026, ПРАЙМ

Володин призвал загружать заводы на 10 лет вперед для обновления транспорта

Загрузка заводов на 10 лет вперед и наращивание производственной мощности помогут им справиться с обновлением транспорта в России, заявил председатель Госдумы... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:02+0300

2026-11-25T15:02+0300

2026-11-25T15:02+0300

бизнес

россия

вячеслав володин

марат хуснуллин

максим решетников

госдума

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875543194.jpg?1795608174

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Загрузка заводов на 10 лет вперед и наращивание производственной мощности помогут им справиться с обновлением транспорта в России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В Госдуме в среду проходит первый в новом созыве правительственный час, посвященный реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". В обсуждении принимают участие вице-премьер России Марат Хуснуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, а также глава Минтранса Дмитрий Ядров. "Было бы лучше, если бы заводы знали, что на протяжении ближайших 10 лет они будут загружены, могут наращивать свои мощности. Потому что за год, за два, и за три, и за пять не справиться в части обновления транспорта, даже если (заводы - ред.) будут работать на полную мощность, загрузку", - сказал Володин в ходе "правительственного часа". Он добавил, что наиболее эффективно задача модернизации городского транспорта решается в регионах, где этим вопросом занимается муниципальное правительство, а не частники.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, вячеслав володин, марат хуснуллин, максим решетников, госдума