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Володин: в Европе давно нет демократии, там авторитаризм

Володин: в Европе давно нет демократии, там авторитаризм - 25.11.2026, ПРАЙМ

Володин: в Европе давно нет демократии, там авторитаризм

В Европе давно нет демократии, там авторитаризм, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:05+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В Европе давно нет демократии, там авторитаризм, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Он подчеркнул, что Госдума - коллегиальный орган, и председатель палаты выражает мнение депутатов. Обращаясь к главе Минэкономразвития России Максиму Решетникову, который ранее был в составе российской делегации на 31-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), Володин отметил, что Решетникову нужно чаще приходить в Госдуму, и тогда он поймет, что это и есть демократия."Потому что, куда вы ездите, там нет демократии! Там ее нет давно уже, в этих странах. В Европе так ее вообще нет, там авторитаризм", - сказал председатель Госдумы в ходе заседания.

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