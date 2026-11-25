https://1prime.ru/20261125/volodin-875543367.html
Володин: в Европе давно нет демократии, там авторитаризм
Володин: в Европе давно нет демократии, там авторитаризм - 25.11.2026, ПРАЙМ
Володин: в Европе давно нет демократии, там авторитаризм
В Европе давно нет демократии, там авторитаризм, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T15:05+0300
2026-11-25T15:05+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В Европе давно нет демократии, там авторитаризм, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Он подчеркнул, что Госдума - коллегиальный орган, и председатель палаты выражает мнение депутатов. Обращаясь к главе Минэкономразвития России Максиму Решетникову, который ранее был в составе российской делегации на 31-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), Володин отметил, что Решетникову нужно чаще приходить в Госдуму, и тогда он поймет, что это и есть демократия."Потому что, куда вы ездите, там нет демократии! Там ее нет давно уже, в этих странах. В Европе так ее вообще нет, там авторитаризм", - сказал председатель Госдумы в ходе заседания.
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недвижимость, вячеслав володин, госдума, дом.рф, марат хуснуллин, максим решетников, бизнес
Недвижимость, Вячеслав Володин, Госдума, Дом.РФ, Марат Хуснуллин, Максим Решетников, Бизнес
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В Европе давно нет демократии, там авторитаризм, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что Госдума - коллегиальный орган, и председатель палаты выражает мнение депутатов. Обращаясь к главе Минэкономразвития России Максиму Решетникову, который ранее был в составе российской делегации на 31-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), Володин отметил, что Решетникову нужно чаще приходить в Госдуму, и тогда он поймет, что это и есть демократия.
"Потому что, куда вы ездите, там нет демократии! Там ее нет давно уже, в этих странах. В Европе так ее вообще нет, там авторитаризм", - сказал председатель Госдумы в ходе заседания.