https://1prime.ru/20261125/volodin-875543457.html

Володин призвал сохранить выделенные трамвайные маршруты в городах России

Володин призвал сохранить выделенные трамвайные маршруты в городах России - 25.11.2026, ПРАЙМ

Володин призвал сохранить выделенные трамвайные маршруты в городах России

Необходимо сохранить выделенные трамвайные маршруты в городах России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:05+0300

2026-11-25T15:05+0300

2026-11-25T15:05+0300

бизнес

россия

волгоград

вячеслав володин

марат хуснуллин

максим решетников

госдума

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875543457.jpg?1795608359

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Необходимо сохранить выделенные трамвайные маршруты в городах России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В Госдуме в среду проходит первый в новом созыве правительственный час, посвященный реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". В обсуждении принимают участие вице-премьер России Марат Хуснуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, а также глава Минтранса Дмитрий Ядров. "Во многих субъектовых центрах выделенные маршруты трамвая не только закрываются, но и передаются под другое использование. Нам надо в срочном порядке, может быть, даже внести такую норму в федеральный закон, чтобы такое не происходило. Нам надо сделать все для того, чтобы сохранить выделенные трамвайные маршруты", - сказал Володин в ходе заседания. По его словам, наземный, выделенный маршрут трамвая - это наземное метро. Председатель Госдумы в пример привел город Волгоград, где трамвай играет ключевое значение. "Город растянулся вдоль Волги, там уже под 100 километров... Более 80. Но это, если говорить, об очертаниях уже сложившихся, а так там уже под 100 километров доходит, там его расстраивают и именно расстраивают вдоль Волги. Там все улицы, это Первая Продольная и так далее", - добавил Володин. Он подчеркнул, что модернизация городского общественного транспорта - это ключевой вопрос в развитии всех, особенно крупных городов, субъектовых центров.

волгоград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, волгоград, вячеслав володин, марат хуснуллин, максим решетников, госдума