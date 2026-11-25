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Володин призвал развивать программы развития трамвая и троллейбуса
Володин призвал развивать программы развития трамвая и троллейбуса - 25.11.2026, ПРАЙМ
Володин призвал развивать программы развития трамвая и троллейбуса
Трамвай и троллейбус являются более эффективными и экологичными видами транспорта по сравнению с автобусами и электробусами, поэтому программы в этом... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T15:18+0300
2026-11-25T15:18+0300
2026-11-25T15:18+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Трамвай и троллейбус являются более эффективными и экологичными видами транспорта по сравнению с автобусами и электробусами, поэтому программы в этом направлении необходимо развивать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В Госдуме в среду проходит первый в новом созыве правительственный час, посвященный реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". В обсуждении принимают участие вице-премьер России Марат Хуснуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, а также глава Минтранса Дмитрий Ядров.
"У нас более эффективным, чем трамвай, все равно не будет на сегодняшний день ни один вид транспорта. Потому что все они идут по дорогам, а трамвай идет по выделенным участкам. Ну и, конечно, экология, конечно, вместимость... А когда мы говорим еще и о троллейбусах, это тоже наше преимущество. Это экологический вид транспорта. Тем более, сейчас выпускают гибриды, которые могут ходить не только за счет переменного тока, но и постоянного, причем, запас хода - до 60 километров. Надо развивать эти направления, потому что автобус - это загазованность", - сказал Володин в ходе правчаса.
Он отметил, что электробус также пока не стал конкурентоспособным, поскольку батареи для него не производятся в России, при этом электробус - это тот вид транспорта, который ходит в потоке маршрутов.
"А это наши проекты: и трамвай, и троллейбус. Они конкурентоспособны с мировыми аналогами, поэтому нам необходимо программы в этой части развивать. И здесь многие депутаты представляют именно субъектовые центры", - добавил председатель Госдумы.
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бизнес, вячеслав володин, марат хуснуллин, максим решетников, госдума
Бизнес, Вячеслав Володин, Марат Хуснуллин, Максим Решетников, Госдума
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Трамвай и троллейбус являются более эффективными и экологичными видами транспорта по сравнению с автобусами и электробусами, поэтому программы в этом направлении необходимо развивать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В Госдуме в среду проходит первый в новом созыве правительственный час, посвященный реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". В обсуждении принимают участие вице-премьер России Марат Хуснуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, а также глава Минтранса Дмитрий Ядров.
"У нас более эффективным, чем трамвай, все равно не будет на сегодняшний день ни один вид транспорта. Потому что все они идут по дорогам, а трамвай идет по выделенным участкам. Ну и, конечно, экология, конечно, вместимость... А когда мы говорим еще и о троллейбусах, это тоже наше преимущество. Это экологический вид транспорта. Тем более, сейчас выпускают гибриды, которые могут ходить не только за счет переменного тока, но и постоянного, причем, запас хода - до 60 километров. Надо развивать эти направления, потому что автобус - это загазованность", - сказал Володин в ходе правчаса.
Он отметил, что электробус также пока не стал конкурентоспособным, поскольку батареи для него не производятся в России, при этом электробус - это тот вид транспорта, который ходит в потоке маршрутов.
"А это наши проекты: и трамвай, и троллейбус. Они конкурентоспособны с мировыми аналогами, поэтому нам необходимо программы в этой части развивать. И здесь многие депутаты представляют именно субъектовые центры", - добавил председатель Госдумы.