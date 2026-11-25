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Володин призвал на федеральном уровне определить нормативы по воде и теплу

Володин призвал на федеральном уровне определить нормативы по воде и теплу - 25.11.2026, ПРАЙМ

Володин призвал на федеральном уровне определить нормативы по воде и теплу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал на федеральном уровне определить нормативы по воде и теплу, поскольку пока они могут различаться между разными... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:21+0300

2026-11-25T15:21+0300

2026-11-25T15:21+0300

россия

вячеслав володин

марат хуснуллин

максим решетников

госдума

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал на федеральном уровне определить нормативы по воде и теплу, поскольку пока они могут различаться между разными регионами кратно. В Госдуме в среду проходит первый в новом созыве правительственный час, посвященный реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". На него были приглашены вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, а также глава Минтранса Дмитрий Ядров. Володин в ходе заседания заявил, что тарифы и стоимость квадратного метра жилья должны быть обоснованными. "У нас, оказывается, в статданных нет этих показателей, и никто этим не занимается. И получается, норматив по воде один в одном регионе, в другом регионе он может быть в разы больше, норматив по теплу, ну и то же самое по стоимости квадратного метра жилья", - отметил председатель Госдумы. По его мнению, задавать эти параметры и определять обоснованность должно министерство экономического развития. "А дальше уже профильное министерство реализует то, что вы определили.... здесь нам предстоит разобраться и в части формул, обоснованности формул, прозрачности, ну и всего того, что будет нас двигать на пути к достижениям и к успехам", - добавил Володин.

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россия, вячеслав володин, марат хуснуллин, максим решетников, госдума