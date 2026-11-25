https://1prime.ru/20261125/volodin-875544871.html

На месте трамвайных депо не нужно строить торговые центры, заявил Володин

На месте трамвайных депо не нужно строить торговые центры, заявил Володин - 25.11.2026, ПРАЙМ

На месте трамвайных депо не нужно строить торговые центры, заявил Володин

Технические базы троллейбусов и трамваев являются стратегическими предприятиями, поэтому на месте трамвайных депо не нужно строить торговые центры, заявил... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:24+0300

2026-11-25T15:24+0300

2026-11-25T15:24+0300

бизнес

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максим решетников

госдума

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Технические базы троллейбусов и трамваев являются стратегическими предприятиями, поэтому на месте трамвайных депо не нужно строить торговые центры, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В Госдуме в среду проходит первый в новом созыве правительственный час, посвященный реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". В обсуждении принимают участие вице-премьер России Марат Хуснуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, а также глава Минтранса Дмитрий Ядров. "Нам надо стараться этого не допускать, стараться сохранять городской электротранспорт, не создавая на базе депо строительство торговых центров... Чтобы не занимались строительством жилья там, где сейчас находятся техбазы троллейбусов и трамваев. Это стратегические предприятия", - сказал Володин в ходе правчаса. Он добавил, что в годы Великой Отечественной войны городской электротранспорт был эффективен: перевозил раненых и снаряды. "Нам надо, исходя из этого, также посмотреть под иным углом зрения и более ответственно", - подчеркнул Володин, обращаясь к министру транспорта России Дмитрию Ядрову.

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бизнес, россия, вячеслав володин, марат хуснуллин, максим решетников, госдума