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Володин: стоимость квадратного метра жилья должна быть обоснована

Володин: стоимость квадратного метра жилья должна быть обоснована - 25.11.2026, ПРАЙМ

Володин: стоимость квадратного метра жилья должна быть обоснована

Продажи жилья в России падают, а цены на него растут, что противоречит логике рынка. Об этом на первом в новом созыве правительственном часе, посвященном... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:13+0300

2026-11-25T16:13+0300

2026-11-25T16:13+0300

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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Продажи жилья в России падают, а цены на него растут, что противоречит логике рынка. Об этом на первом в новом созыве правительственном часе, посвященном нацпроекту "Инфраструктура для жизни", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."У нас получается: продажи снижаются, а цены на жилье растут. Вот вам это что, рынок? Рынок — это когда стоимость снижается в случае, если спроса нет. А так получается — продажи снижаются, а стоимость растет. В итоге что будет? Банкротство. А потом вы придете, скажете: "Что делать нам"? Это уже было с обманутыми дольщиками", — сказал Володин.Он подчеркнул, что граждан волнуют обоснованность тарифов и стоимость жилья. "Всегда уводим в тему ипотеки, проценты за ипотеку, но эти проценты начисляются от чего? От стоимости. И если стоимость жилья увеличилась в 2,6 раза и жилье стало от нас дальше, менее доступным, причем здесь процент по ипотеке?" — задался вопросами спикер.Володин отметил, что достоверной информации о динамике и структуре стоимости строительства жилья сейчас нет: в 2022 году показатель фактической стоимости строительства исключили из федерального плана статистических работ. "А как можно строить эту работу, если нет понимания о себестоимости строительства жилья в разрезе конкретного региона?" — добавил он.По мнению Володина, Минэкономразвития стоит определить и обосновать ценовые параметры для строительства жилья, чтобы их можно было задать для исполнения профильным ведомствам. "Профильное министерство определяет цены, доводит заказы, контролирует через экспертизу проектное решение, при этом увеличивая стоимость. А где контроль? И кто этот контроль осуществляет, кроме прокуратуры, ФАС и Счетной палаты?" — сказал он.Кроме того, спикер призвал не лоббировать частные концессии в ЖКХ, а опираться на положительные примеры регионов, где работают государственные и муниципальные предприятия. "В Москве, в Санкт-Петербурге, в Татарстане в части водообеспечения, теплообеспечения работают государственные муниципальные предприятия", — отметил он. По словам Володина, раньше федеральные инвестиции выделялись субъектам только при привлечении частного концессионера. "Если вы будете помогать муниципальным предприятиям и предприятиям государственным в части тепло-, водообеспечения, выделяя те же льготные кредиты, посмотрите, какой будет эффект. Потому что там все-таки под контролем у жителей и у глав районов", — заключил он.В обсуждении приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и глава Минтранса Дмитрий Ядров.

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россия, москва, санкт-петербург, татарстан, вячеслав володин, марат хуснуллин, максим решетников, госдума