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Володин не поддержал законопроект о декретном отпуске для сохранения пособия

Володин не поддержал законопроект о декретном отпуске для сохранения пособия - 25.11.2026, ПРАЙМ

Володин не поддержал законопроект о декретном отпуске для сохранения пособия

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не поддержал законопроект, обязывающий родителя находиться в декретном отпуске не менее двух месяцев для сохранения... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T17:39+0300

2026-11-25T17:39+0300

2026-11-25T17:39+0300

общество

россия

вячеслав володин

госдума

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин не поддержал законопроект, обязывающий родителя находиться в декретном отпуске не менее двух месяцев для сохранения пособия при досрочном выходе на работу, и предложил сначала обсудить инициативу с родителями и депутатами. Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить минимальный срок пребывания в отпуске по уходу за ребенком - не менее двух месяцев - для сохранения ежемесячного пособия до 1,5 лет при досрочном выходе на работу. "Вопрос: кто от этого выиграет? Совершенно очевидно, если на два месяца уйдет отец, так как сейчас отцы берут и принимают такие решения, потому что пособие больше выплачивается, зачастую у отца больше заработная плата, скорее всего, будут вопросы на работе... Непонятно. Если мы хотим, чтобы у нас больше рождалось, может, нам все-таки не принимать таких законов?" - сказал Володин в ходе пленарного заседания. По его словам, такие инициативы сначала необходимо обсуждать с родителями и депутатами Госдумы. "Может те, кто разрабатывают эти законопроекты, сначала возьмут, пообсуждают, а потом эту законодательную инициативу двигают... Прежде, чем ее вносить, может быть, нулевое чтение провести в рамках профильного комитета, с фракциями обсудить. Это тоже точно на пользу пойдет. Мы меньше будем делать ошибок. Ну и потом правоприменение, анализ законодательных практик нам тоже никто не мешает делать", - добавил председатель Госдумы.

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общество , россия, вячеслав володин, госдума