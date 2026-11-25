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Володин раскритиковал проект о создании региональных центров энергосбережения

Володин раскритиковал проект о создании региональных центров энергосбережения - 25.11.2026, ПРАЙМ

Володин раскритиковал проект о создании региональных центров энергосбережения

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал законопроект о создании в России региональных центров энергосбережения, указав, что такая модель не... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T22:18+0300

2026-11-25T22:18+0300

2026-11-25T22:18+0300

общество

россия

вячеслав володин

госдума

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал законопроект о создании в России региональных центров энергосбережения, указав, что такая модель не стимулирует социальные учреждения экономить ресурсы. Ранее сенаторы Андрей Кутепов, Юрий Федоров и Михаил Борщев внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагалось создать во всех регионах России центры энергосбережения для установки и корректировки годовых лимитов потребления энергоресурсов и воды для бюджетных учреждений, включая школы, больницы и детские сады. "Берут и предлагают, если в школах, в социальных учреждениях будут экономить электроэнергию и тепло, вот эта экономия должна передаваться в центры энергосбережения. Ну кто тогда будет экономить?", - сказал Володин в ходе правительственного часа, посвященного реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". Он поддержал решение профильного комитета Госдумы по энергетике вернуть данную инициативу авторам для доработки. "Послушайте, у нас, когда мы дома лампочку выключаем, мы понимаем, - это влияет на платеж. А если бы это не влияло на платеж, выключали бы мы эту лампочку? Вряд ли", - отметил Володин. По мнению председателя Госдумы, "эти центры на себя потратят все деньги, даже если где-то эта экономия будет". В настоящее время в России региональные центры энергосбережения созданы в 51 субъекте, однако единого подхода к их правовому статусу и полномочиям нет. Законопроект предлагал распространить эту практику на все регионы и привести работу центров к единому образцу.

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общество , россия, вячеслав володин, госдума