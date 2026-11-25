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Минфин: Вопрос о введении акциза на импортную сталь в повестке дня пока не стоит
Минфин: Вопрос о введении акциза на импортную сталь в повестке дня пока не стоит - 25.11.2026, ПРАЙМ
Минфин: Вопрос о введении акциза на импортную сталь в повестке дня пока не стоит
Вопрос о введении акциза на импортную сталь в повестке дня пока не стоит, соответствующие изменения в Налоговый кодекс сейчас не планируются, рассказал... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T13:21+0300
2026-11-25T13:21+0300
2026-11-25T13:21+0300
россия
алексей сазанов
минпромторг
минфин
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Вопрос о введении акциза на импортную сталь в повестке дня пока не стоит, соответствующие изменения в Налоговый кодекс сейчас не планируются, рассказал журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"В Налоговый кодекс изменения не внесены... Этот вопрос обсуждался, сейчас этот вопрос на повестке дня пока не стоит", - ответил он на вопрос о текущем обсуждении введения акциза на импортную сталь.
Сазанов отметил, что это вопрос исключительно промышленной политики и должен быть адресован Минпромторгу.
"В нашем Налоговом кодексе все изменения, которые мы планировали осенью реализовать, уже реализованы, дополнительные не планируются… в части акциза на сталь", - добавил он.
В конце октября Минпромторг сообщил, что министерство подготовило перечень из около 500 видов металлопродукции для акциза на импортную сталь. Тогда же отмечалось, что предложения о введении акциза на импортную сталь в Минфин уже направлены.
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россия, алексей сазанов, минпромторг, минфин
РОССИЯ, Алексей Сазанов, Минпромторг, Минфин
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Вопрос о введении акциза на импортную сталь в повестке дня пока не стоит, соответствующие изменения в Налоговый кодекс сейчас не планируются, рассказал журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"В Налоговый кодекс изменения не внесены... Этот вопрос обсуждался, сейчас этот вопрос на повестке дня пока не стоит", - ответил он на вопрос о текущем обсуждении введения акциза на импортную сталь.
Сазанов отметил, что это вопрос исключительно промышленной политики и должен быть адресован Минпромторгу.
"В нашем Налоговом кодексе все изменения, которые мы планировали осенью реализовать, уже реализованы, дополнительные не планируются… в части акциза на сталь", - добавил он.
В конце октября Минпромторг сообщил, что министерство подготовило перечень из около 500 видов металлопродукции для акциза на импортную сталь. Тогда же отмечалось, что предложения о введении акциза на импортную сталь в Минфин уже направлены.