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Минфин: Вопрос о введении акциза на импортную сталь в повестке дня пока не стоит

Минфин: Вопрос о введении акциза на импортную сталь в повестке дня пока не стоит - 25.11.2026, ПРАЙМ

Минфин: Вопрос о введении акциза на импортную сталь в повестке дня пока не стоит

Вопрос о введении акциза на импортную сталь в повестке дня пока не стоит, соответствующие изменения в Налоговый кодекс сейчас не планируются, рассказал... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:21+0300

2026-11-25T13:21+0300

2026-11-25T13:21+0300

россия

алексей сазанов

минпромторг

минфин

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Вопрос о введении акциза на импортную сталь в повестке дня пока не стоит, соответствующие изменения в Налоговый кодекс сейчас не планируются, рассказал журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "В Налоговый кодекс изменения не внесены... Этот вопрос обсуждался, сейчас этот вопрос на повестке дня пока не стоит", - ответил он на вопрос о текущем обсуждении введения акциза на импортную сталь. Сазанов отметил, что это вопрос исключительно промышленной политики и должен быть адресован Минпромторгу. "В нашем Налоговом кодексе все изменения, которые мы планировали осенью реализовать, уже реализованы, дополнительные не планируются… в части акциза на сталь", - добавил он. В конце октября Минпромторг сообщил, что министерство подготовило перечень из около 500 видов металлопродукции для акциза на импортную сталь. Тогда же отмечалось, что предложения о введении акциза на импортную сталь в Минфин уже направлены.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, алексей сазанов, минпромторг, минфин