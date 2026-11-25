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Врач рассказала, вредно ли есть бутерброды с красной икрой и сливочным маслом

Врач рассказала, вредно ли есть бутерброды с красной икрой и сливочным маслом - 25.11.2026, ПРАЙМ

Врач рассказала, вредно ли есть бутерброды с красной икрой и сливочным маслом

Бутерброды с красной икрой и сливочным маслом есть не вредно, но важно контролировать размер порции, сообщила РИА Новости врач-терапевт Университетской... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T02:19+0300

2026-11-25T02:19+0300

2026-11-25T02:19+0300

здоровье

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - ПРАЙМ. Бутерброды с красной икрой и сливочным маслом есть не вредно, но важно контролировать размер порции, сообщила РИА Новости врач-терапевт Университетской поликлиники Медицинского комплекса ДВФУ Анна Фургал. "Сочетание икры и сливочного масла само по себе не считается опасным, и общего медицинского запрета на него нет. Если человек здоров, один небольшой бутерброд за праздничным столом, как правило, допустим. Красная икра содержит белок, полиненасыщенные жирные кислоты, в том числе омега-3, а также витамины и микроэлементы. Однако при приготовлении ее солят", - сказала врач. Она отметила, что соль может содержаться и в хлебе, с которым подают икру. Если соленых продуктов в рационе постоянно много, это способствует повышению артериального давления. У людей, склонных к задержке жидкости, избыток соли может усиливать отеки. Особенно важно учитывать ее количество при гипертонии, сердечной недостаточности и хронических заболеваниях почек. Если врач рекомендовал ограничить соль, порцию икры лучше обсудить индивидуально, отметила Фургал. По словам врача, сливочное масло добавляет насыщенные жиры. Их избыток может повышать уровень холестерина липопротеинов низкой плотности - того самого холестерина, который часто называют "плохим". "Это не означает, что от масла нужно отказаться всем, но при повышенном холестерине и сердечно-сосудистых заболеваниях его количество стоит контролировать", - рассказала Фургал. Она уточнила, что также стоит вопрос калорийности: одна чайная ложка сливочного масла добавляет примерно 34 килокалории. Если съесть три бутерброда, положив на каждый по ложке масла, получится около 100 килокалорий только за счет масла. Хлеб и икра добавят свои. Для повседневного рациона Фургал порекомендовала более легкий вариант: подать икру без масла.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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