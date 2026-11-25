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ВВП Германии в III квартале вырос на 0,1%

ВВП Германии в III квартале вырос на 0,1% - 25.11.2026, ПРАЙМ

ВВП Германии в III квартале вырос на 0,1%

ВВП крупнейшей экономики Евросоюза, Германии, по уточненной оценке, с учетом сезонных корректировок вырос в прошлом квартале на 0,1% в квартальном выражении,... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T10:24+0300

2026-11-25T10:24+0300

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мировая экономика

германия

ес

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Евросоюза, Германии, по уточненной оценке, с учетом сезонных корректировок вырос в прошлом квартале на 0,1% в квартальном выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).Предварительная оценка предполагала рост на 0,2%.Во втором квартале рост составлял 0,3%, в первом – 0,4%, в четвертом – вновь 0,3%, а в третьем квартале прошлого года фиксировалась нулевая динамика, также следует из сообщения.В годовом выражении показатель с учетом сезонных корректировок увеличился на 1,1% после роста на 1% во втором квартале и на 0,6% в первом квартале.При этом без учета сезонных корректировок ВВП страны в третьем квартале вырос на 1,2% в годовом выражении после роста на 1% во втором квартале и на 0,8% в первом.

германия

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мировая экономика, германия, ес