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Фиксированная выплата к пенсии удваивается по достижении 80 лет
Фиксированная выплата к пенсии удваивается по достижении 80 лет - 25.11.2026, ПРАЙМ
Фиксированная выплата к пенсии удваивается по достижении 80 лет
Фиксированная выплата к пенсии по старости в России удваивается по достижении гражданином возраста 80 лет, следует из документа, с которым ознакомилось РИА... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T02:28+0300
2026-11-25T02:28+0300
2026-11-25T02:28+0300
россия
общество
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Фиксированная выплата к пенсии по старости в России удваивается по достижении гражданином возраста 80 лет, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в сумме, равной 100% суммы, предусмотренной частью 1 статьи 16 настоящего Федерального закона", - говорится в тексте документа.
Уточняется, что лицам с инвалидностью I группы также устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности вдвое.
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россия, общество
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Фиксированная выплата к пенсии по старости в России удваивается по достижении гражданином возраста 80 лет, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в сумме, равной 100% суммы, предусмотренной частью 1 статьи 16 настоящего Федерального закона", - говорится в тексте документа.
Уточняется, что лицам с инвалидностью I группы также устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности вдвое.