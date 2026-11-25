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Ежемесячные денежные выплаты проиндексируют с 1 февраля 2027 года
Ежемесячные денежные выплаты проиндексируют с 1 февраля 2027 года - 25.11.2026, ПРАЙМ
Ежемесячные денежные выплаты проиндексируют с 1 февраля 2027 года
Ежемесячные денежные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля 2027 года, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T14:16+0300
2026-11-25T14:16+0300
2026-11-25T14:16+0300
финансы
россия
сергей чирков
социальный фонд
совет федерации
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Ежемесячные денежные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля 2027 года, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
Глава ведомства выступил с докладом на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
"С 1 февраля будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, которые мы платим таким важным категориям граждан, социально значимым, как ветераны войны, боевых действий, инвалиды, чернобыльцы", - сказал Чирков.
Он уточнил, что всего на эти цели будет потрачено в следующем году 781,9 миллиарда рублей.
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финансы, россия, сергей чирков, социальный фонд, совет федерации
Финансы, РОССИЯ, Сергей Чирков, Социальный фонд, Совет Федерации
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Ежемесячные денежные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля 2027 года, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
Глава ведомства выступил с докладом на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
"С 1 февраля будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, которые мы платим таким важным категориям граждан, социально значимым, как ветераны войны, боевых действий, инвалиды, чернобыльцы", - сказал Чирков.
Он уточнил, что всего на эти цели будет потрачено в следующем году 781,9 миллиарда рублей.