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"Яндекс Браузер" объяснил удаление слов об анонимности в лицензионном соглашении

"Яндекс Браузер" объяснил удаление слов об анонимности в лицензионном соглашении - 25.11.2026, ПРАЙМ

"Яндекс Браузер" объяснил удаление слов об анонимности в лицензионном соглашении

Изменения в лицензионном соглашении "Яндекс Браузера", из которого исчезли упоминания об анонимности данных, технические, заявили РИА Новости в "Яндексе". | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:05+0300

2026-11-25T09:05+0300

2026-11-25T09:05+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Изменения в лицензионном соглашении "Яндекс Браузера", из которого исчезли упоминания об анонимности данных, технические, заявили РИА Новости в "Яндексе". Ранее во вторник некоторые СМИ писали, что из пользовательского соглашения "Яндекс Браузера" исчезли все упоминания про "анонимность" и "обезличенность" данных. "Изменения в лицензионном соглашении "Яндекс Браузера" носят технический характер - объем и цели обработки данных остаются прежними", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что "Яндекс" уточнил формулировки в лицензионном соглашении, чтобы точнее описать данные, которые обрабатывает браузер. Как добавили в компании, некоторые технические данные могут относиться к персональным, даже если они не связаны с именем пользователя или его аккаунтом. "Изменения касаются только формулировок в соглашении. "Браузер" не стал собирать больше данных или дополнительно связывать их с конкретными пользователями", - уточнили в компании.

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технологии, россия, общество , яндекс