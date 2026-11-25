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Инфляционные ожидания мешают снижению ключевой ставки, заявил Заботкин

Инфляционные ожидания мешают снижению ключевой ставки, заявил Заботкин - 25.11.2026, ПРАЙМ

Инфляционные ожидания мешают снижению ключевой ставки, заявил Заботкин

Инфляционные ожидания мешают снижению ключевой ставки Банка России, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T19:28+0300

2026-11-25T19:28+0300

2026-11-25T19:28+0300

банки

финансы

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алексей заботкин

антон силуанов

банк россии

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания мешают снижению ключевой ставки Банка России, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Инфляционные ожидания. Бюджетный дефицит со следующего года должен сокращаться. Но высокий бюджетный дефицит, если он сохраняется, он подпитывает инфляционные ожидания", - сказал он в эфире шоу об инвестициях и экономике "Деньги не спят", отвечая на вопрос, что сильнее мешает снижению ставки - инфляционные ожидания или бюджетный дефицит. В октябре ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых и допустил тогда, что она останется неизменной и по итогам декабрьского заседания. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в ноябре повысились до 13,5% с 13,2% в октябре, сообщалось в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. Ранее в ноябре вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов завил журналистам, что Минфин ожидает, что дефицит бюджета РФ по итогам 2026 года будет меньше прогноза и составит менее 3% ВВП. В действующей редакции закона о бюджете дефицит на текущий год ожидается на уровне 3,2% ВВП.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, россия, алексей заботкин, антон силуанов, банк россии, минфин