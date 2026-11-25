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Спрос на наличные не может быть источником риска для банков, заявил Заботкин

Спрос на наличные не может быть источником риска для банков, заявил Заботкин - 25.11.2026, ПРАЙМ

Спрос на наличные не может быть источником риска для банков, заявил Заботкин

Спрос на наличные не может быть источником риска для банковского сектора, так как баланс ликвидности банковского сектора регулируется операциями Банка России,... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T20:20+0300

2026-11-25T20:20+0300

2026-11-25T20:20+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Спрос на наличные не может быть источником риска для банковского сектора, так как баланс ликвидности банковского сектора регулируется операциями Банка России, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "Сразу скажу, что спрос на наличные в принципе не может быть источником риска для банковского сектора, в силу того, что баланс ликвидности банковского сектора регулируется нашими регулярными операциями, и банки всегда получат тот объем ликвидности, который им необходим для выполнения наших нормативов", - сказал он в эфире шоу об инвестициях и экономике "Деньги не спят". Заботкин отметил, что очень большое внимание приковало к себе то, что происходит с ростом спроса на наличные в 2026 году. "Но надо смотреть всегда в более широкий контекст", - подчеркнул зампред. "Здесь как раз достаточно посмотреть не 10 лет, а последние лет пять, и видно, что вот этот прирост 2026 года, который будет по году порядка четырех триллионов рублей, он происходит после одного триллиона в прошлом году и практически нулевого прироста в двадцать четвертом году. И поэтому всем кажется, что это аномально высокий спрос", - сказал он. "Но если отмотать дальше, то видно, что рост 2023, 2024, 2025 годов по наличке был гораздо медленнее, чем рост денежной массы в целом. То есть доля наличных в денежной массе сильно сократилась ниже своих исторических нормальных уровней. Почему это произошло? Потому что ставки были очень высокие... То, что происходит в этом году, это просто возвращение к тем пропорциям, которые были исторически", - продолжил Заботкин. Зампред добавил, что присутствует также фактор, что россияне стали больше носить наличных денег. "Но, опять же, в разных городах это по-разному проявилось. Эти факторы есть, но количественно, опять же, если вот это все раскладывать, они гораздо более второстепенные", отметил он. Тренды по росту наличных в обращении не выбиваются из "предыдущих пропорций", 2026 год компенсирует тот рост наличных, который не случился в 2024-2025 годах. "Рост наличного денежного обращения неизбежно происходит в экономике, которая растет, потому что изменяется масштаб цен, растет реальный ВВП, нужно больше денег, в том числе и наличных, для того, чтобы это обслуживать. В следующем году, скорее всего, он продолжится в той мере, в которой это будет соразмерно сохранению той пропорции наличных в общей денежной массе", - подытожил Заботкин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, россия, алексей заботкин, банк россии