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Владелец криптообменника MoscaEx в Москве задержан по делу о похищении человека

Владелец криптообменника MoscaEx в Москве задержан по делу о похищении человека - 25.11.2026, ПРАЙМ

Владелец криптообменника MoscaEx в Москве задержан по делу о похищении человека

Владельца криптообменника MoscaEx в Москве Саида Сурхаева задержали в рамках уголовного дела о похищении человека, сообщили РИА Новости в правоохранительных... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T11:00+0300

2026-11-25T11:00+0300

2026-11-25T11:00+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Владельца криптообменника MoscaEx в Москве Саида Сурхаева задержали в рамках уголовного дела о похищении человека, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Предварительно, Сурхаев задержан в рамках дела о похищении человека", - сказал собеседник агентства. Как сообщал в среду Telegram-канал Mash, владельца криптообменника MoscaEx в "Москва-Сити" Сурхаева подозревают в том, что он вместе с сообщниками около 12 часов удерживал и избивал мужчину, которого до этого похитил, якобы из-за связей с человеком, обокравшего обменник.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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