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Владелец криптообменника MoscaEx в Москве задержан по делу о похищении человека
Владелец криптообменника MoscaEx в Москве задержан по делу о похищении человека - 25.11.2026, ПРАЙМ
Владелец криптообменника MoscaEx в Москве задержан по делу о похищении человека
Владельца криптообменника MoscaEx в Москве Саида Сурхаева задержали в рамках уголовного дела о похищении человека, сообщили РИА Новости в правоохранительных... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T11:00+0300
2026-11-25T11:00+0300
2026-11-25T11:00+0300
происшествия
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Владельца криптообменника MoscaEx в Москве Саида Сурхаева задержали в рамках уголовного дела о похищении человека, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Предварительно, Сурхаев задержан в рамках дела о похищении человека", - сказал собеседник агентства. Как сообщал в среду Telegram-канал Mash, владельца криптообменника MoscaEx в "Москва-Сити" Сурхаева подозревают в том, что он вместе с сообщниками около 12 часов удерживал и избивал мужчину, которого до этого похитил, якобы из-за связей с человеком, обокравшего обменник.
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Владельца криптообменника MoscaEx в Москве Саида Сурхаева задержали в рамках уголовного дела о похищении человека, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Предварительно, Сурхаев задержан в рамках дела о похищении человека", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал в среду Telegram-канал Mash, владельца криптообменника MoscaEx в "Москва-Сити" Сурхаева подозревают в том, что он вместе с сообщниками около 12 часов удерживал и избивал мужчину, которого до этого похитил, якобы из-за связей с человеком, обокравшего обменник.