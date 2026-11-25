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На ЗАЭС рассказали о запасе топлива для работы резервных дизель-генераторов
На ЗАЭС рассказали о запасе топлива для работы резервных дизель-генераторов - 25.11.2026, ПРАЙМ
На ЗАЭС рассказали о запасе топлива для работы резервных дизель-генераторов
Необходимый запас топлива для работы резервных дизель-генераторов есть на Запорожской АЭС, его расход при соблюдении требований безопасности сведен к минимуму,... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T15:43+0300
2026-11-25T15:43+0300
2026-11-25T15:43+0300
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - ПРАЙМ. Необходимый запас топлива для работы резервных дизель-генераторов есть на Запорожской АЭС, его расход при соблюдении требований безопасности сведен к минимуму, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Запорожская АЭС перешла на электроснабжение от резервных дизель-генераторов после отключения линии "Ферросплавная-1", говорится в заявлении пресс-службы станции. Резервные дизельные генераторы включились штатно после потери внешнего электроснабжения, причину срабатывания защиты выясняют, сообщила ранее РИА Новости Яшина.
"На площадке ЗАЭС есть запас дизельного топлива. На сколько (времени – ред.) его хватит, зависит от режима работы дизель-генераторов. Мы понимаем, как свести расход топлива к минимуму при соблюдении требований безопасности" , - сказала директор по коммуникациям станции.
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запорожская аэс
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - ПРАЙМ. Необходимый запас топлива для работы резервных дизель-генераторов есть на Запорожской АЭС, его расход при соблюдении требований безопасности сведен к минимуму, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Запорожская АЭС перешла на электроснабжение от резервных дизель-генераторов после отключения линии "Ферросплавная-1", говорится в заявлении пресс-службы станции. Резервные дизельные генераторы включились штатно после потери внешнего электроснабжения, причину срабатывания защиты выясняют, сообщила ранее РИА Новости Яшина.
"На площадке ЗАЭС есть запас дизельного топлива. На сколько (времени – ред.) его хватит, зависит от режима работы дизель-генераторов. Мы понимаем, как свести расход топлива к минимуму при соблюдении требований безопасности" , - сказала директор по коммуникациям станции.