https://1prime.ru/20261125/zaes-875545754.html

На ЗАЭС рассказали о запасе топлива для работы резервных дизель-генераторов

На ЗАЭС рассказали о запасе топлива для работы резервных дизель-генераторов - 25.11.2026, ПРАЙМ

На ЗАЭС рассказали о запасе топлива для работы резервных дизель-генераторов

Необходимый запас топлива для работы резервных дизель-генераторов есть на Запорожской АЭС, его расход при соблюдении требований безопасности сведен к минимуму,... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:43+0300

2026-11-25T15:43+0300

2026-11-25T15:43+0300

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - ПРАЙМ. Необходимый запас топлива для работы резервных дизель-генераторов есть на Запорожской АЭС, его расход при соблюдении требований безопасности сведен к минимуму, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Запорожская АЭС перешла на электроснабжение от резервных дизель-генераторов после отключения линии "Ферросплавная-1", говорится в заявлении пресс-службы станции. Резервные дизельные генераторы включились штатно после потери внешнего электроснабжения, причину срабатывания защиты выясняют, сообщила ранее РИА Новости Яшина. "На площадке ЗАЭС есть запас дизельного топлива. На сколько (времени – ред.) его хватит, зависит от режима работы дизель-генераторов. Мы понимаем, как свести расход топлива к минимуму при соблюдении требований безопасности" , - сказала директор по коммуникациям станции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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запорожская аэс