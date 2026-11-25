https://1prime.ru/20261125/zarplata-875517495.html

Названа максимальная зарплата на позиции врача в Москве

Названа максимальная зарплата на позиции врача в Москве - 25.11.2026, ПРАЙМ

Названа максимальная зарплата на позиции врача в Москве

Максимальная зарплата на позиции врача в Москве зафиксирована у хирурга-онколога, она составила 700 тысяч рублей, следует из исследования SuperJob, с которым... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T07:38+0300

2026-11-25T07:38+0300

2026-11-25T07:38+0300

общество

россия

москва

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Максимальная зарплата на позиции врача в Москве зафиксирована у хирурга-онколога, она составила 700 тысяч рублей, следует из исследования SuperJob, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно данным исследования, зарплатный максимум в Москве на позиции врача зафиксирован у хирурга-онколога в коммерческой клиники с зарплатой 700 тысяч рублей. Уточняется, что при этом средний срок работы специалистов на одном месте составил 4,9 года.

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общество , россия, москва