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Названа максимальная зарплата на позиции врача в Москве
Названа максимальная зарплата на позиции врача в Москве - 25.11.2026, ПРАЙМ
Названа максимальная зарплата на позиции врача в Москве
Максимальная зарплата на позиции врача в Москве зафиксирована у хирурга-онколога, она составила 700 тысяч рублей, следует из исследования SuperJob, с которым... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T07:38+0300
2026-11-25T07:38+0300
2026-11-25T07:38+0300
общество
россия
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Максимальная зарплата на позиции врача в Москве зафиксирована у хирурга-онколога, она составила 700 тысяч рублей, следует из исследования SuperJob, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным исследования, зарплатный максимум в Москве на позиции врача зафиксирован у хирурга-онколога в коммерческой клиники с зарплатой 700 тысяч рублей.
Уточняется, что при этом средний срок работы специалистов на одном месте составил 4,9 года.
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общество , россия, москва
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Максимальная зарплата на позиции врача в Москве зафиксирована у хирурга-онколога, она составила 700 тысяч рублей, следует из исследования SuperJob, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным исследования, зарплатный максимум в Москве на позиции врача зафиксирован у хирурга-онколога в коммерческой клиники с зарплатой 700 тысяч рублей.
Уточняется, что при этом средний срок работы специалистов на одном месте составил 4,9 года.