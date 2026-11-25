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На обеспечение жильем детей-сирот в Подмосковье выделят 4,3 миллиарда рублей

На обеспечение жильем детей-сирот в Подмосковье выделят 4,3 миллиарда рублей - 25.11.2026, ПРАЙМ

На обеспечение жильем детей-сирот в Подмосковье выделят 4,3 миллиарда рублей

Более 4,3 миллиарда рублей планируется направить в Подмосковье на обеспечение жильем детей-сирот в следующем году, меру поддержки получат порядка 800 молодых... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:38+0300

2026-11-25T09:38+0300

2026-11-25T09:38+0300

недвижимость

московская область

жилье

сироты

россия

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Более 4,3 миллиарда рублей планируется направить в Подмосковье на обеспечение жильем детей-сирот в следующем году, меру поддержки получат порядка 800 молодых людей, сообщили в канале Мособлдумы на платформе "Макс". В регпарламенте подчеркнули, что поддержка детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей, и приемных семей - традиционный приоритет властей Московской области. "В 2027 году в Подмосковье на обеспечение жильем детей-сирот планируется направить более 4,3 миллиарда рублей, количество получателей меры поддержки - порядка 800 молодых людей. Большинство будут обеспечены жилыми помещениями в рамках сертификатов и единовременной социальной выплаты", - рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, чьи слова приводятся в сообщении.

московская область

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недвижимость, московская область, жилье, сироты, россия