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В Госдуме предложили запустить госаренду жилья для молодых семей

В Госдуме предложили запустить госаренду жилья для молодых семей - 25.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили запустить госаренду жилья для молодых семей

Лидер "Справедливой России", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести государственную социальную аренду жилья для молодых семей - квартиры будут... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T10:25+0300

2026-11-25T10:25+0300

2026-11-25T10:25+0300

недвижимость

россия

жилье

семья

общество

сергей миронов

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Лидер "Справедливой России", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести государственную социальную аренду жилья для молодых семей - квартиры будут арендовать у собственников уполномоченные операторы и сдавать семьям по льготной плате. Сейчас Жилищный кодекс России предусматривает два режима: социальный наем жилья из государственного или муниципального фонда для малоимущих и нуждающихся и наем жилья социального использования. Гражданский кодекс отдельно допускает аренду квартиры юрлицом для проживания граждан. Проект использует эту конструкцию для отдельной меры поддержки - она не совпадает ни с одним из этих режимов. Соответствующий законопроект имеется в распоряжении РИА Новости. "Государственная социальная аренда жилых помещений представляет собой предоставление молодым семьям квартир, находящихся в частной собственности, по договорам найма жилых помещений в рамках государственной социальной аренды", - сказано в тексте проекта федерального закона. В соответствии с проектом планируется, что оператор - государственное автономное учреждение региона - арендует квартиру у частного собственника на срок не менее пяти лет. С молодой семьей он заключает договор найма на три года с возможностью однократного продления до двух лет. Плата за наем не может превышать меньшую из двух величин: 30% среднемесячного дохода семьи или 80% арендной платы собственнику. Регион вправе установить меньший предел. Участвовать, согласно инициативе, могут семьи, где каждому из супругов или единственному родителю не больше 35 лет, они граждане России и живут в регионе, где действует программа. Нуждаемость определяется по основаниям Жилищного кодекса России, но стоять на учете и иметь статус малоимущих не требуется.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, россия, жилье, семья, общество , сергей миронов