https://1prime.ru/20261125/zhiteli-875542278.html

Жители еврозоны впервые стали чаще расплачиваться банковскими картами

Жители еврозоны впервые стали чаще расплачиваться банковскими картами - 25.11.2026, ПРАЙМ

Жители еврозоны впервые стали чаще расплачиваться банковскими картами

Жители стран еврозоны впервые стали чаще расплачиваться в магазинах банковскими картами, чем наличными - доля карточных платежей в этом году составила 45%, в то | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T14:47+0300

2026-11-25T14:47+0300

2026-11-25T14:47+0300

банки

финансы

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875542278.jpg?1795607256

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Жители стран еврозоны впервые стали чаще расплачиваться в магазинах банковскими картами, чем наличными - доля карточных платежей в этом году составила 45%, в то время как на наличные платежи пришлось 44%, говорится в материалах Европейского центрального банка (ЕЦБ). "Впервые с 2016 года, когда начали собирать сопоставимые данные, банковскими картами в физических торговых точках, например, в магазинах, стали пользоваться чаще, чем наличными. В 2026 году на оплату картами пришлось 45% всех платежей, тогда как на оплату наличными - 44%. Доля мобильных платежей выросла до 9% с 6% в 2024 году", - отмечают аналитики регулятора. Подавляющее большинство опрошенных жителей еврозоны считают важным сохранять возможность выбора способа оплаты. Для 82% жителей еврозоны важно иметь возможность оплачивать покупки в безналичной форме, а 62% ценят возможность расплачиваться наличными. Лишь 3% респондентов сообщили, что никогда не пользуются наличными. Большинство потребителей по-прежнему считает, что получить наличные достаточно легко, однако доля таких респондентов снизилась с 87% в 2024 году до 85%. Среди тех, кто пытался снять наличные в банкомате в течение предыдущего года, 19% столкнулись с трудностями. Во всех странах еврозоны не менее 12% потребителей хотя бы один раз за месяц, предшествовавший опросу, сталкивались с ситуацией, когда к оплате не принимали мобильные платежи или банковские карты. В опросе регулятора приняли участие больше 51 тысячи жителей еврозоны.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы