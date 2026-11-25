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Жители еврозоны в среднем носят с собой 64 евро наличными, сообщил ЕЦБ
Жители еврозоны в среднем носят с собой 64 евро наличными, сообщил ЕЦБ - 25.11.2026, ПРАЙМ
Жители еврозоны в среднем носят с собой 64 евро наличными, сообщил ЕЦБ
Жители еврозоны в среднем носят с собой 64 евро наличными, говорится в материалах Европейского центрального банка (ЕЦБ). | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T15:49+0300
2026-11-25T15:49+0300
2026-11-25T15:55+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Жители еврозоны в среднем носят с собой 64 евро наличными, говорится в материалах Европейского центрального банка (ЕЦБ). "Жители еврозоны располагали в среднем (по медианному значению) 64 евро наличными, которые были им доступны в любой момент. Этот показатель практически не изменился по сравнению с 2024 годом, когда он составлял 62 евро", - приводят данные аналитики. Медианная сумма наличных различалась в зависимости от страны. Самый высокий показатель был зафиксирован в Люксембурге - 100 евро, а самый низкий - во Франции и Финляндии: 52 и 50 евро, соответственно. В опросе регулятора приняли участие больше 51 тысячи жителей еврозоны.
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мировая экономика, люксембург, франция, финляндия
Мировая экономика, ЛЮКСЕМБУРГ, ФРАНЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Жители еврозоны в среднем носят с собой 64 евро наличными, говорится в материалах Европейского центрального банка (ЕЦБ).
"Жители еврозоны располагали в среднем (по медианному значению) 64 евро наличными, которые были им доступны в любой момент. Этот показатель практически не изменился по сравнению с 2024 годом, когда он составлял 62 евро", - приводят данные аналитики.
Медианная сумма наличных различалась в зависимости от страны. Самый высокий показатель был зафиксирован в Люксембурге - 100 евро, а самый низкий - во Франции и Финляндии: 52 и 50 евро, соответственно.
В опросе регулятора приняли участие больше 51 тысячи жителей еврозоны.