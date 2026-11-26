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"Аэрофлот" с 1 декабря открывает продажу авиабилетов по субсидированным тарифам
"Аэрофлот" с 1 декабря открывает продажу авиабилетов по субсидированным тарифам - 26.11.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" с 1 декабря открывает продажу авиабилетов по субсидированным тарифам
Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 декабря открывает продажу авиабилетов по субсидированным тарифам на 2027 год, сначала будет оформление перевозок с января по март, а | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T06:39+0300
2026-11-26T06:39+0300
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бизнес
дальний восток
калининград
аэрофлот
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 декабря открывает продажу авиабилетов по субсидированным тарифам на 2027 год, сначала будет оформление перевозок с января по март, а затем - с апреля по октябрь, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Аэрофлот" с 1 декабря открывает продажу авиабилетов по субсидированным тарифам на 2027 год", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы.
Как уточняет перевозчик, открытие продаж по периодам перевозки будет последовательным: сначала оформление перевозок с января по март 2027 года, которое будет доступно с 1 декабря 2026 года, а затем оформление перевозок с апреля по октябрь 2027 года, его открытие ожидается к 15 декабря 2026 года.
В пресс-службе отметили, что пассажирам доступны разные каналы оформления перевозок: на сайте, в приложении, в уполномоченных агентствах, а также в офисах продаж авиакомпании.
"Для удобства пассажиров и сокращения времени ожидания, обслуживание в офисах собственных продаж в городах Дальнего Востока и Калининграде будет осуществляться исключительно по предварительной онлайн-записи. Запись в офисы продаж будет открыта 26 ноября", - предупредили в авиакомпании.
Для оформления билетов на летний период рекомендуется записываться в офисы продаж с 15 декабря, когда откроется продажа с датой перевозки с апреля по октябрь 2027 года.
Кроме того, в пресс-службе рассказали, что география субсидируемых государством перелетов в предстоящем году увеличится до 26 направлений.
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бизнес, дальний восток, калининград, аэрофлот
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 декабря открывает продажу авиабилетов по субсидированным тарифам на 2027 год, сначала будет оформление перевозок с января по март, а затем - с апреля по октябрь, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Аэрофлот" с 1 декабря открывает продажу авиабилетов по субсидированным тарифам на 2027 год", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы.
Как уточняет перевозчик, открытие продаж по периодам перевозки будет последовательным: сначала оформление перевозок с января по март 2027 года, которое будет доступно с 1 декабря 2026 года, а затем оформление перевозок с апреля по октябрь 2027 года, его открытие ожидается к 15 декабря 2026 года.
В пресс-службе отметили, что пассажирам доступны разные каналы оформления перевозок: на сайте, в приложении, в уполномоченных агентствах, а также в офисах продаж авиакомпании.
"Для удобства пассажиров и сокращения времени ожидания, обслуживание в офисах собственных продаж в городах Дальнего Востока и Калининграде будет осуществляться исключительно по предварительной онлайн-записи. Запись в офисы продаж будет открыта 26 ноября", - предупредили в авиакомпании.
Для оформления билетов на летний период рекомендуется записываться в офисы продаж с 15 декабря, когда откроется продажа с датой перевозки с апреля по октябрь 2027 года.
Кроме того, в пресс-службе рассказали, что география субсидируемых государством перелетов в предстоящем году увеличится до 26 направлений.