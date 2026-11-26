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Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию - 26.11.2026, ПРАЙМ

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T01:43+0300

2026-11-26T01:43+0300

2026-11-26T01:43+0300

бизнес

аэропорт домодедово

росавиация

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. "Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении. В Росавиации уточнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, аэропорт домодедово, росавиация