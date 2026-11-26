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Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию - 26.11.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию
Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T01:43+0300
2026-11-26T01:43+0300
2026-11-26T01:43+0300
бизнес
аэропорт домодедово
росавиация
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.
В Росавиации уточнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, аэропорт домодедово, росавиация
Бизнес, аэропорт Домодедово, Росавиация
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.
В Росавиации уточнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.