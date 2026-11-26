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Аэропорты московского региона продолжают обслуживать рейсы в условиях снегопада

Аэропорты московского региона продолжают обслуживать рейсы в условиях снегопада - 26.11.2026, ПРАЙМ

Аэропорты московского региона продолжают обслуживать рейсы в условиях снегопада

Аэропорты московского региона продолжают обслуживать рейсы в условиях снегопада, по состоянию на 9.00 мск отмен и переносов нет, сообщила Росавиация. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T10:41+0300

2026-11-26T10:41+0300

2026-11-26T10:41+0300

бизнес

росавиация

аэропорт шереметьево

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Аэропорты московского региона продолжают обслуживать рейсы в условиях снегопада, по состоянию на 9.00 мск отмен и переносов нет, сообщила Росавиация. "Аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" продолжают принимать и отправлять рейсы, несмотря на сложные погодные условия. По данным на 9.00 мск с начала суток 26 ноября выполнено 275 рейсов. Отмен и задержек рейсов по метеоусловиям не было", - говорится в сообщении. Аэропорты и авиакомпании задействуют дополнительный персонал для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров. Аэропортовые службы продолжают работать в усиленном режиме, они оснащены необходимыми силами и средствами для борьбы с последствиями непогоды. "Проводятся регулярные контрольные чистки, обработка реагентами взлетно-посадочных полос для обеспечения нормативного коэффициента сцепления. Безопасность полетов – приоритет", - подчеркнули в ведомстве. Работа воздушного транспорта в московском регионе остается на особом контроле авиационных властей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, росавиация, аэропорт шереметьево, аэропорт внуково