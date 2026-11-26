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Аэропорты московского региона продолжают обслуживать рейсы в условиях снегопада
Аэропорты московского региона продолжают обслуживать рейсы в условиях снегопада - 26.11.2026, ПРАЙМ
Аэропорты московского региона продолжают обслуживать рейсы в условиях снегопада
Аэропорты московского региона продолжают обслуживать рейсы в условиях снегопада, по состоянию на 9.00 мск отмен и переносов нет, сообщила Росавиация. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T10:41+0300
2026-11-26T10:41+0300
2026-11-26T10:41+0300
бизнес
росавиация
аэропорт шереметьево
аэропорт внуково
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Аэропорты московского региона продолжают обслуживать рейсы в условиях снегопада, по состоянию на 9.00 мск отмен и переносов нет, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" продолжают принимать и отправлять рейсы, несмотря на сложные погодные условия. По данным на 9.00 мск с начала суток 26 ноября выполнено 275 рейсов. Отмен и задержек рейсов по метеоусловиям не было", - говорится в сообщении.
Аэропорты и авиакомпании задействуют дополнительный персонал для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров. Аэропортовые службы продолжают работать в усиленном режиме, они оснащены необходимыми силами и средствами для борьбы с последствиями непогоды.
"Проводятся регулярные контрольные чистки, обработка реагентами взлетно-посадочных полос для обеспечения нормативного коэффициента сцепления. Безопасность полетов – приоритет", - подчеркнули в ведомстве.
Работа воздушного транспорта в московском регионе остается на особом контроле авиационных властей.
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бизнес, росавиация, аэропорт шереметьево, аэропорт внуково
Бизнес, Росавиация, аэропорт Шереметьево, аэропорт Внуково
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Аэропорты московского региона продолжают обслуживать рейсы в условиях снегопада, по состоянию на 9.00 мск отмен и переносов нет, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" продолжают принимать и отправлять рейсы, несмотря на сложные погодные условия. По данным на 9.00 мск с начала суток 26 ноября выполнено 275 рейсов. Отмен и задержек рейсов по метеоусловиям не было", - говорится в сообщении.
Аэропорты и авиакомпании задействуют дополнительный персонал для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров. Аэропортовые службы продолжают работать в усиленном режиме, они оснащены необходимыми силами и средствами для борьбы с последствиями непогоды.
"Проводятся регулярные контрольные чистки, обработка реагентами взлетно-посадочных полос для обеспечения нормативного коэффициента сцепления. Безопасность полетов – приоритет", - подчеркнули в ведомстве.
Работа воздушного транспорта в московском регионе остается на особом контроле авиационных властей.